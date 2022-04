Waidhofner HTL-Schüler: Entwicklung für Autoindustrie

Werbung

Elektromotoren sind auf dem Vormarsch, was zur Folge hat, dass sich die Stückzahlen von Verbrennungsmotoren zurückentwickeln und die Stückkosten steigen. Mit dieser Thematik setzen sich die drei Wirtschaftsingenieure Max Gebauer, Elias Hirtenlehner und Sebastian Prammer im Rahmen ihrer Diplomarbeit auseinander. Diese trägt den Titel „Kommunalisierung von Bauteilen eines Verbrennungsmotors“, worunter man die Zusammenführung von Bauteilen für Diesel- und Benzinmotoren zu einem gemeinsamen, in beiden Motortypen einsetzbaren, Bauteil versteht. Durch diese Kommunalisierung sollen die Stückzahlen der Motorbauteile wieder ansteigen und somit die Produktionskosten sinken.

Die Herausforderung der Diplomarbeit liegt in der Variantenvielfalt der Motoren, weshalb viele verschiedene Bauteile kommunalisiert werden müssen. Um eine Entwicklungsrichtung vorzugeben, einigten sich die drei angehenden Ingenieure auf die Entwicklung einer gemeinsamen Kurbelwelle als Herzstück eines 4-Zylinder-Diesel- und Benzinmotors. Von einem namhaften Motorenhersteller wurden verschiedenste Kurbelwellen zur Verfügung gestellt. Diese wurden von den Diplomanden gemeinsam mit Motorentechnikern analysiert und aufbauend darauf wurde eine einheitliche Kurbelwelle in 3D-CAD konstruiert. Die Einheitskurbelwelle soll in die weitere Entwicklung von Verbrennungsmotoren namhafter Automobilhersteller einfließen.

