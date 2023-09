Kematens Pfarrsaal erstrahlt in neuem Glanz

Der Dirndlgwandsonntag, initiiert von der Volkskultur NÖ, diente in der Marktgemeinde Kematen am Sonntag als würdiger Rahmen für die Wiedereröffnung des Pfarrsaals. In vielen Stunden sanierten zahlreiche freiwillige Helfer dank der Unterstützung vieler Sponsoren den in die Jahre gekommenen Raum.

Pfarrgemeinderatsobfrau Monika Hinterdorfer bedankte sich bei Helmut Maisser für die Umsetzung des Projekts, mit Pater Vitus Weichselbaumer und Pater Severin Ritt und den Ministranten. Foto: Daniela Haselhofer

Pater Vitus Weichselbaumer zelebrierte die heilige Messe, musikalisch umrahmt vom Musikverein Hilm-Kematen. Als neuer Pastoralassistent wurde dabei auch Pater Andreas Tüchler vorgestellt. Im Anschluss fand die offizielle Segnung des neuen Pfarrsaals statt, eine Agape und gemütliches Beisammensein rundeten die Feierlichkeiten ab.