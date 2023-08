Trachtiger Frühschoppen im Schloss Rothschild

Die Volkskultur Niederösterreich ruft wieder zum landesweiten Dirndlgwandsonntag auf. Die Stadt Waidhofen schließt sich an und lädt zum gemütlichen Beisammensein in das Schloss Rothschild ein. „Ob Hochkultur oder Volkskultur – in Waidhofen schätzen wir die kulturelle Vielfalt. Im Schlosshof lässt sich der traditionelle Dirndlgwandsonntag in fröhlicher Atmosphäre mit Musik und Kulinarik wunderbar gemeinsam in Tracht genießen“, sagt Bürgermeister Werner Krammer.

Die Messe in der Stadtpfarrkirche um 8.30 Uhr wird von der Trachtenmusikkapelle Konradsheim gestaltet. Anschließend unterhält die „Sunnwendmusi“ die Gäste beim zünftigen Frühschoppen. Auch der Waidhofner Jagdhornverein und die Gaflenzer Plattler sorgen für Stimmung und um 11.30 Uhr präsentiert Freiwild-Design moderne Trachtenmode bei einer Modenschau.

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf regionale Köstlichkeiten vom Biohof Zillach, dem Österreichischen Kameradschaftsbund und dem Goldhauben- und Trachtenverein freuen. Dabei dürfen die schmackhaften, von der Goldhaubengruppe gebackenen Mäuse natürlich nicht fehlen.