Innenstadt Waidhofen/Ybbs: Kritik an neuen, fixen Schirmen

Ende des Vorjahrs wurde der innerstädtische Citybusstopp am Unteren Stadtplatz wieder zurück vor das Modegeschäft Fussl verlegt.

Nach einiger Häme in den sozialen Medien wegen der Holzplattform, die kurz nach der Errichtung tiefer gelegt werden musste, sind es nun die beiden fixen Schirme, die für Kritik sorgen. Seit vergangener Woche decken sie zwei der insgesamt vier Bänke ab. Der Kulturkreis Freisingerberg hält sie als Sonnenschutz jedoch für ineffektiv, weil sie nicht verstellbar seien. Und auch als Regenschutz seien sie nicht brauchbar, meint der Kulturkreis Freisingerberg. Keiner wolle dort stehen, wo das Wasser vom Schirm ablaufe. Und sitzen könne man bei Regen auf diesen Bänken auch nicht, weil der Regen in Waidhofen nicht gerade falle, weshalb die Bänke deshalb trotz Schirm nass werden würden.

Die Schirme seien nicht in erster Linie als Sonnenschutz, sondern als Wetterschutz gedacht, stellt Stadtchef Werner Krammer klar. „Es muss aber auch klar sein, dass wir in der Innenstadt kein vollwertiges Buswartehäuschen mit einer völlig wetterfesten Überdachung machen können. Wenn man einen Busstopp in der Innenstadt möchte, dann braucht es einen Kompromiss.“

