Stadt Waidhofen rechtfertigt Straße

Die neue Forststraße am Buchenberg unterhalb der Oberen Kapelle sorgte zuletzt aufgrund ihrer Dimension bei so manchem Wanderer für Verwunderung und Kopfschütteln. Schon bei der Beschlussfassung über die Errichtung Ende Juni im Gemeinderat stimmten die Liste FUFU und die FPÖ dagegen. FUFU-Stadtrat Martin Dowalil erneuerte später seine Kritik am Forststraßenbau via Facebook und plädierte bei der Durchforstung des Waidhofner Stadtwalds für eine schonendere Pferderückung. Die NÖN berichtete.

Seitens der Stadt Waidhofen verweist man nun hinsichtlich des Forststraßenbaus in einer Aussendung auf das Waldentwicklungskonzept, das gemeinsam mit BOKU-Professor Eduard Hochbichler vom Institut für Waldbau erarbeitet worden ist und im April des Vorjahres einstimmig vom Gemeinderat abgesegnet wurde. Die darin enthaltenen Maßnahmen zur Klimawandelanpassung würden die Attraktivität des Stadtwaldes für die nächsten Generationen und damit die Erholungsfunktion für die Allgemeinheit sichern, heißt es.

Festgehalten wird aber auch, dass der Stadtwald eine Nutzfunktion hat. So wurden im Waldentwicklungskonzept 40 Hektar Wald für die kleinflächige, nachhaltige Bewirtschaftung definiert. Aufgrund von Käferbefall und Eschentriebsterben seien für die Sicherheit zudem immer wieder dringende Durchforstungsarbeiten notwendig, heißt es weiter. Dafür brauche es Forstwege, die ebenfalls Teil des Waldentwicklungskonzepts seien und jetzt umgesetzt werden. „Der Bau der Forstwege finanziert sich über das geschlägerte Trassenholz“, erklärt Stadtförster Georg Brenn. Der neue Forstweg am Buchenberg nimmt eine Fläche von 0,4 Hektar und somit ein Prozent der erschlossenen Waldfläche ein.

Ökologische Vertretbarkeit immer im Vordergrund

„Durch die neue Forststraße bekommen wir nun endlich die kaputten Eschen aus einem Gebiet, das bis jetzt forsttechnisch nicht erschlossen war“, hält Vizebürgermeister Mario Wührer fest. Die Forststraße selbst wird bleiben. Noch heuer sollen die Böschungen begrünt werden. „Jetzt wirkt die Forststraße zwar breit, aber die Natur wird sich ihren Teil wieder zurückholen“, ist sich Wührer sicher und verweist darauf, dass dank der Forststraße eine schonendere Form der Holzbringung mittels Seilkran möglich sei, weil dabei nicht mehr in den Waldboden hineingefahren werden müsse. „Unser Stadtwald ist ein wahrer Schatz, den wir auch für künftige Generationen bewahren wollen“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Der Schutz der Natur und der Artenvielfalt haben hier oberste Priorität. Ich bin mir sicher, dass wir mit dem ganzheitlichen Ansatz in unserem Konzept den Wald fit für die Zukunft machen.“

