Austausch mit der Letzten Generation in Waidhofen an der Ybbs

Die Letzte Generation ist ein Bündnis von Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten in Deutschland und Österreich. Ihr Ziel ist es, mit Mitteln des zivilen Ungehorsams die Regierungen dazu zu bringen, wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel zu setzen. Ihre Methoden, von der Schüttaktion im Leopold Museum bis zu den Klebeaktionen und Straßenblockaden in mehreren Landeshauptstädten, sind dabei so umstritten wie medienwirksam. Kernforderungen der Letzte Generation sind zum Beispiel Tempo 100 auf Autobahnen, Maßnahmen gegen weitere Bodenversiegelung sowie eine Agrarwende bis 2030.

Für Mai ist die nächste große Protestwelle angekündigt. Im März und April touren die Menschen hinter der Letzten Generation durch Österreich und laden zu Diskussionsabenden, um zu vermitteln, weshalb sie keine konventionellen Demonstrationen organisieren, sondern den Weg des zivilen Ungehorsams gehen. Am Samstag, 15. April, sind sie auf Einladung der Klimaproteste Waidhofen, Parents for Future Waidhofen und des Kulturvereins Förderband ab 16 Uhr zu Gast im „Sturmfrei“-Raum des Kulturvereins Förderband. Dort wollen sie in einem Vortrag ihre Anliegen vermitteln und stellen sich danach den Fragen des Publikums.

„Die Einladung gilt insbesondere auch für Leute, die die Aktionen der Letzten Generation blöd finden. Es wäre schön, wenn nicht nur Klimaschützerinnen und Klimaschützer kommen, damit auch ein Austausch stattfindet“, meint Mitorganisator Martin Dowalil.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.