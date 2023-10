Den Charakter der Waidhofner Innenstadt erhalten

Eine Woche lang lud die Stadt Waidhofen zur Ausstellung „Vom Leben alter Häuser“ in das Kropfhaus am Oberen Stadtplatz. Was den Schauplatz der Ausstellung, die von der Künstlerin Susi Jirkuff und Architekturforscherin Julia Lindenthal zusammengestellt worden war, besonders machte, war der Umstand, dass das Haus selbst ein Kernensemble der Innenstadt ist, über eine jahrhundertelange Geschichte verfügt und aktuell eine Baustelle darstellt.

Der für das Mostviertel zuständige Gebietsreferent des Bundesdenkmalamtes Clemens Reinberger und Architekturjournalist Wojciech Czaja referierten zu Aspekten des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege jeweils aus ihrer besonderen Sichtweise. Czaja kennt Waidhofen auch aus seiner Rolle als Mitglied des Gestaltungsbeirats der Stadt Waidhofen gut.

Ziel: Gebäude erhalten und nutzen

Nach jeweils historischen Exkursen der beiden Referenten fokussierte man auf das Wesen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege historischer Ensembles. Eine der Kernfragen, die sich herauskristallisierte, war: Wie schafft man es, den baukulturellen Charakter historischer Ensembles zu erhalten und gleichzeitig diese modern, bewohn- und bespielbar zu machen, ohne eine museale Atmosphäre zu schaffen. „Wir sind einerseits der verlängerte Arm der Politik und der Stadtverwaltung, andererseits geht es aber auch darum, für die Benützer der Gebäude den besonderen Reiz des Ortes zu stärken“, sagte Czaja. Dazu Reinberger: „Glücklich sind wir dann in der Denkmalpflege, wenn wir Gebäude erhalten und gleichzeitig sicherstellen können, dass sie wieder genützt werden.“ Denn die Nichtnutzung eines Gebäudes sei der Tod des Bauwerks.

In einer lebendigen Diskussion wurden Aspekte der Bauverantwortung und der mit einer verantwortungsvollen Renovierung einhergehenden Kosten diskutiert, wobei sich das gemeinsame Interesse von Stadt und Ensemblenutzern in der Einladung von Czaja und Reinberger bündeln ließ: „Holen Sie sich Rat von uns, denken Sie an die nachfolgenden Generationen Ihrer Enkel und Urenkel, wie diese die Stadt vorfinden sollen und wollen.“