St. Georgen/Klaus: Wolf tötete Schaf

Zu einem Wolfsriss kam es bereits Anfang November in St. Georgen/Klaus. Landwirt Johann Aigner, der auf seinem Hof an der Gemeindegrenze zu Biberbach eine Juraschafzucht mit rund 250 Tieren betreibt, fand eines seiner Schafe in den Morgenstunden etwa 200 Meter vom Stallgebäude entfernt tot mit aufgerissenem Bauch auf der Weide liegend. „Die Art und Weise, wie das Tier gerissen wurde, deutete schon auf einen Wolfsriss hin“, erzählt Aigner. „Das Schaf wurde mit einem Würgebiss getötet, nur die Edelinnereien fehlten.“

Die DNA-Auswertung der vom Amtstierarzt dem Schaf entnommenen Proben brachte schließlich Gewissheit. „Die DNA-Analyse ergab, dass es sich bei dem Wolf um ein Tier der nördlichen Quellpopulation handelt“, sagt Bauernkammer-Obmann Mario Wührer. „Wahrscheinlich handelt es sich um ein durchziehendes Tier, das auf seinem Weg das Schaf gerissen hat.“

Von weiteren Wolfsrissen in der Umgebung ist nichts bekannt. „Fest steht aber, dass die Tiere immer mehr werden und nicht nur im landwirtschaftlichen Bereich, sondern auch in der Nähe von Siedlungsgebieten verstärkt auftreten“, sagt Wührer und plädiert für ein Regulativ. Derzeit ist der Wolf streng geschützt, es gilt ein Abschussverbot. Lediglich Pro blemtiere dürfen entnommen werden. „Das Problem ist, dass der Wolf nicht jagdbar ist, er aber keine natürlichen Feinde hat“, argumentiert Wührer. „Nur auf den Herdenschutz zu setzen, ist für mich der falsche Weg. Zum Glück wurde zuletzt der Druck hinsichtlich eines Regulativs innerhalb der EU immer mehr.“ Seitens der Landwirtschaftskammer und des Bauernbunds werde man derartige Initiativen jedenfalls weiter verfolgen.

Für die Koexistenz von Mensch und Wolf und den Ausbau des Herdenschutzes plädiert hingegen der WWF.

Schafzüchter Johann Aigner kann dem nichts abgewinnen. „Da werden unsere Weiden bald nicht mehr besetzt sein“, meint er. „Ich werde diese Tiere sicher nicht füttern.“

Die letzten bestätigten Wolfsrisse in der Region gab es vor gut vier Jahren in Weyer und Konradsheim. Jeweils zwei Schafe fielen damals einem Wolf zum Opfer.

