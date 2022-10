Dokumentarfilm Waidhofner Filmzuckerl: Reise durch die Alpen

„Alpenland“ zeigt die Diskrepanz von Ökonomie und Ökologie. Foto: Nikolaus Geyrhalter Film

D er Verein Filmzuckerl zeigt am Mittwoch, 19. Oktober, 20.30 Uhr, und am Donnerstag, 20. Oktober, 18.15 Uhr, den Dokumentarfilm „Alpenland“ in der Filmbühne Waidhofen.