Messe in Basilika Sonntagberg live im TV

2013 wurde der Verein „Basilika Sonntagberg“ aus der Taufe gehoben. Zum Dreifaltigkeitssonntag, der am Sonntag mit einem Hochamt im Mostviertler Wallfahrtsort gefeiert wurde, konnten die beiden Vereinsobleute Abt Petrus Pilsinger und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka eine Erfolgsbilanz vorweisen: Über 340 Vereinsmitglieder und 30 Mitgliedsgemeinden wurden für die Revitalisierung des Mostviertler Wallfahrtsorts bereits gewonnen, das Spendenaufkommen blieb über das gesamte Jahrzehnt stabil.

„Durch die zahlreichen Sanierungsschritte befindet sich die Basilika heute in einem Zustand, der uns allen große Freude macht. Aber wichtige Etappen liegen noch vor uns, wie die aufwendige Restaurierung des Hochaltars und der Seitenschiffe“, betonte Sobotka im Rahmen der Generalversammlung. Dank der Unterstützung von Land, Diözese, Stift, Pfarre und Gemeinde gelangen die bisherigen Meilensteine, bis 2026 werde die umfangreiche Sanierung noch fortgesetzt. „Hier hoffen wir weiterhin auf die Unterstützung der Bevölkerung und der Firmen“, erklärte Abt Petrus.

Am Dreifaltigkeitssonntag wurde das von Abt Petrus Pilsinger (links) gemeinsam mit Pater Franz Hörmann zelebrierte Hochamt im Fernsehen übertragen. Foto: NÖN, Leo Lugmayr

Der von der Singgemeinschaft „Cantores Dei Allhartsberg“ umrahmte Gottesdienst zum Dreifaltigkeitssonntag wurde vom Fernsehsender „ServusTV“ live übertragen, beim traditionellen Kirtag klang der Festtag aus. Der Festreigen am Sonntagberg geht aber weiter. Von 2. Juli bis 27. August finden jeweils am Sonntag die Orgelmittagskonzerte statt. Das Hochamt zu Michaeli fällt auf den 1. Oktober. Am 10. November wird die Militärmusik NÖ mit einem Benefizkonzert in der Basilika zu Gast sein. Die „Sonntagberger Nachtgespräche“ werden im Winter fortgesetzt.