Sternsinger besuchten Nationalratspräsident Sobotka

Sternsinger aus Waidhofen an der Ybbs, der Heimatgemeinde von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, haben diesem heute, am 28. Dezember, den Sternsingersegen für das Jahr 2022 ins Hohe Haus gebracht. Wolfgang Sobotka hat sich beim königlichen Empfang als großer Sternsingerfan geoutet und den Einsatz der 85.000 Sternsinger, die in ganz Österreich unterwegs sind, gewürdigt.