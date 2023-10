Einbruch in Wohnhaus, während Bewohner schliefen

Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Oskar-Czeija-Straße auf der Zell in Waidhofen an der Ybbs. Bislang unbekannte Täter brachen kurz nach Mitternacht eine ebenerdig gelegene Terrassentüre auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Die Bewohner schliefen zu diesem Zeitpunkt im Obergeschoß.

Bewohner hörten Geräusche und verständigten Polizei

Im Untergeschoß durchwühlten die Einbrecher Laden und Schränke. Durch die Geräusche wurden die Bewohner wach und verständigten die Polizei. Indes entwendeten die Einbrecher aus einer Geldbörse knapp 80 Euro und brachten mithilfe einer Sackkarre einen Möbeltresor ins Freie, ehe sie verschwanden. Der Tresor wurde später von der Polizei unweit des Hauses sichergestellt. Er war nicht aufgebrochen. Neben dem gestohlenen Bargeld entstand durch den Einbruch Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe.