Ybbstal: Elektroautos im Vormarsch

In Niederösterreich wurden im September mehr Autos mit alternativen Antrieben − Elektroautos, Hybridautos und Erdgasautos − als Dieselautos zugelassen. Alleine im Bezirk Amstetten und in der Stadt Waidhofen waren es 117. Auch im Ybbstal setzt man vermehrt auf E-Mobilität. Das zeigt der Ausbau der Ladeinfrastruktur in Waidhofen.

Das Autohaus Lietz kann die erhöhte Nachfrage an Elektroautos bestätigen. Lietz bietet ab nächstem Jahr den neu entwickelten Mazda MX30 an, das erste Auto von Mazda mit reinem Elektroantrieb. Karl Kikinger, Verkaufsleiter bei Opel Hojas, erzählt: „Bei uns ist grundsätzlich die Elektromobilität im Vormarsch, es werden bei Opel sehr viele Modelle elektrifiziert. Wir haben mittlerweile schon eine sehr breit aufgestellte Elektro-Flotte und bis 2024 wird jedes Modell bei uns in einer elektrischen Variante verfügbar sein.“

Karl Neulinger, Geschäftsführer von Renault Schiebel, konstatiert Veränderungen am Automarkt, aber auch Verunsicherung auf Kundenseite. „Elektroautos haben geboomt, jetzt ist es wieder etwas ruhiger geworden. Hybridantriebe sind im Vormarsch, setzten sich aber aufgrund der Kosten derzeit noch nicht durch. Momentan ist der Markt im Umbruch.

Die Kunden sind durch die Gesetzesänderungen und jetzt die Steuerreform sehr verunsichert und trauen sich teilweise keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zu kaufen.“ Alexander Riess, Niederlassungsleiter bei Senker Waidhofen, sieht für den deutlichen Anstieg in der E-Mobilität auch gute regionale Voraussetzungen: „Ich denke, dass wir im Ybbstal sehr gute Voraussetzungen dafür haben, da wir hier viele Kurz- und Mittelstrecken fahren, die mit diesen Autos leicht bewältigbar sind.“ Derzeit seien Firmen noch die Hauptkunden im Bereich E-Mobilität, wofür auch die attraktiven Förderungen verantwortlich seien, es gebe aber immer mehr Privatkunden. VW, SEAT, Audi und Skoda hätten immer mehr Elektromodelle im Angebot und in den nächsten Jahren sei noch viel Entwicklung auf diesem Sektor zu erwarten.

Auf die Frage nach Lieferschwierigkeiten bei Neuwägen meint Riess, dass dies stark vom Modell abhängig sei, die meisten bei ihnen angebotenen Fahrzeuge seien aber relativ kurzfristig erhältlich.