Zwei neue E-Fahrzeuge für Bauhof Waidhofen/Ybbs

Im gesamten Waidhofner Gemeindegebiet übernehmen die Mitarbeiter des Bauhofs wichtige Aufgaben im Bereich der Infrastruktur- und Landschaftspflege. Bei einer Fläche von 132 Quadratkilometern heißt es da schnell von einem Ort zum anderen kommen. Und das am besten emissionsfrei und umweltfreundlich. Zwei zusätzliche E-Fahrzeuge der Firma Opel machen das ab sofort möglich.

„Wir haben bereits vor ein paar Jahren begonnen, den Fuhrpark der Stadt Schritt für Schritt auf E-Fahrzeuge umzustellen. Die beiden Elektrotransporter am Bauhof sind der jüngste Zuwachs“, erklärt Bürgermeister Werner Krammer. Er weist gleichzeitig auf die Vorbildwirkung der Gemeinde hin: „Natürlich sind wir als Stadt ein gutes Beispiel, wenn es um nachhaltige und umweltfreundliche Mobilität geht. Wir setzen uns dafür ein, dass unsere Umwelt geschützt wird und berücksichtigen das auch bei der Erledigung unserer Aufgaben.“

Insgesamt sind derzeit drei E-Fahrzeuge am Bauhof im Einsatz. Auch in anderen Bereichen setzt die Stadtverwaltung auf Elektromobilität. So gibt es zum Beispiel vier E-Bikes als Dienstfahrräder, ein E-Auto, ein E-Moped und drei E-Fahrzeuge für „Essen auf Rädern“.

