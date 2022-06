Klimaschutz in Waidhofen/Ybbs: Stadt liegt derzeit bei 3e

Werbung VOEST Anzeige „Hier zählt vor allem der Mensch“

Seit Oktober des Vorjahrs nimmt Waidhofen am Klima- und Energieprogramm für NÖ-Gemeinden (e5-Programm) teil. Die Stadt möchte damit aktiv an der Erreichung der Klimaziele mitwirken. Im November des Vorjahrs fand der Auftakt im Rathaus statt. Nach einer ersten Bestandsaufnahme aller bereits umgesetzten relevanten Maßnahmen im Energie- und Umweltbereich zeigte sich kürzlich beim zweiten Arbeitstermin ein sehr positives Bild.

„Unsere Bemühungen, Klimaarbeit durch die unterschiedlichen Ressorts der Stadtverwaltung übergreifend zu verankern, hat bereits Früchte getragen“, freut sich Bürgermeister Werner Krammer (WVP). „Die Basis für diesen Prozess bildet unser ‚Manifest für eine klimaaktive Standortentwicklung‘, wo wir zum Beispiel ökologische Standards für nachhaltiges Bauen, die Klimarelevanzprüfung aller Gemeinderatsbeschlüsse oder umweltschonende Mobilitätsangebote definiert haben.“

All diese Maßnahmen fließen nun auch in die Bewertung des e5-Programms ein. Dieses definiert sechs konkrete Handlungsfelder, die im Wirkungsbereich der Stadtverwaltung liegen (siehe Infobox).

Energieexperte Hans Wagner von der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ (eNu) präsentierte dem Waidhofner e5-Team, in dem sich neben Vertretern aus Politik und Verwaltung mit Klimaaktivist Raphael Kößl und Karl Zankl im Mobilitätsbereich auch zwei Bürger einbringen, nun die Ergebnisse der Bestandsaufnahme. Dabei wurden die bereits umgesetzten Maßnahmen nach einem Punktesystem bewertet. Je größer die energiepolitische Bedeutung einer Maßnahme ist, desto mehr Punkte erhielt sie.

Das Bild, das sich so für Waidhofen ergibt, kann sich durchaus sehen lassen: 50 Prozent der im e5-Programm vorgesehenen Maßnahmen wurden bereits umgesetzt. Somit würde die Stadt beim ersten Audit 2023 drei „e“ erhalten. Für 62 Prozent gibt es das vierte „e“ und für 75 Prozent schließlich das fünfte.

„Das ist sehr erfreulich und zeigt, dass die Richtung unseres eingeschlagenen Weges stimmt“, sagt Umwelt-Stadträtin Gudrun Schindler-Rainbauer (WVP). „Gleichzeitig sehen wir aber auch, wo wir noch viel Verbesserungspotenzial haben, um noch mehr zur Erreichung der Klimaziele beizutragen.“ Essentiell sei dabei die Mithilfe aller in der Gemeinde, hält die Umweltstadträtin fest. „Wir alle spüren den Klimawandel und jeder von uns kann seinen Beitrag leisten. Klimaschutz muss heute selbstverständlich sein, denn morgen ist es zu spät.“

Potenziale für Solar- und Gründächer ausloten

Eine große Rolle im e5-Programm spielen die Bereiche Raumordnung und Mobilität. „Für die räumliche Energieplanung wäre ein Solar- und Gründachpotenzialkataster denkbar, der die planerische Grundlage für die Möglichkeiten der Nutzung von erneuerbaren Energien im gesamten Gemeindegebiet darstellt“, sagt Baustadtrat Martin Dowalil (FUFU). „Für städtische Immobilien erstellen wir Sanierungsstandards, welche Bauteilkataloge enthalten, die dem Klimaaktiv-GOLD-Standard entsprechen, ökologische und nachhaltige Materialien müssen bevorzugt verwendet werden.“

Zum Mobilitätsbereich meint Verkehrsstadtrat Erich Leonhartsberger: „Die ersten Analysen haben deutlich gezeigt, dass Waidhofen bereits in den letzten Jahren viele wichtige und richtige Maßnahmen in Richtung e5 gesetzt hat. Ich bin überzeugt, dass uns der klar strukturierte Ansatz aus dem e5-Programm weiterhilft, Waidhofen in Richtung Umsetzung des beschlossenen Manifests für eine klimaaktive Standortentwicklung zu entwickeln.“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.