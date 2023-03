Die nächsten Klimaschutz-Ziele für Waidhofen/Y.

Mit dem Beitritt zum e5-Programm des Landes NÖ hat sich die Stadt Waidhofen an der Ybbs zur Steigerung der Energieeffizienz sowie zur Reduktion negativer Auswirkungen auf das Klima verpflichtet. Um diese Ziele zu erreichen werden seit 2021 kontinuierlich Maßnahmen umgesetzt.

Kürzlich legte das e5-Team der Stadt gemeinsam mit Energieberater Johann Wagner von der Energie- & Umweltagentur des Landes NÖ die Schwerpunkte für die kommenden Monate fest. „Gemeinsam arbeiten wir an einer grüneren Zukunft für unsere Stadt, die sich positiv auf die Umwelt und die Lebensqualität für Bürgerinnen und Bürger auswirkt“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Wir sind uns unserer Vorbildwirkung bewusst und setzen im Rahmen des e5-Programms überall dort an, wo wir als Gemeinde direkt Einfluss nehmen können. Unter anderem beim Einsatz von erneuerbaren Energiequellen wie Solarenergie auf den stadteigenen Gebäuden, der Mobilität oder beim Gestalten, Bauen und Sanieren öffentlicher Gebäude.“

Stadt will raus aus dem Öl

Konkret stehen in diesem Frühjahr in Waidhofen nun ein Vorsorgecheck gegen Naturgefahren im Klimawandel unter fachkompetenter Anleitung der Energie- und Umweltagentur, die Weiterentwicklung der PV-Strategie der Stadt, die Einführung des „Klimaaktiv Gold Standards“ beim Bau und der Sanierung öffentlicher Gebäude sowie die Planung zur Begrünung öffentlicher Gebäude, etwa am Hohen Markt, auf dem Programm. Der Beschluss zur „Raus aus Öl und Gas“-Partnergemeinde erfolgt am Montag im Gemeinderat.

Ziel der Stadt Waidhofen ist es, bei der ersten Zertifizierung des e5-Programms des Landes im Sommer 2023 drei „e“ zu erreichen.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.