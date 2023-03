LFS Unterleiten: Nachhaltig und kreativ

Unter dem Begriff „Ecodesign“ versteht man eine Designphilosophie, die sich an den Prinzipien der Nachhaltigkeit orientiert. Dazu gehört handwerkliches Gestalten genauso wie das Schaffen von Werkstücken und Dekorationen mit Fokus auf Naturnähe. Ecodesign gewinnt immer mehr an Bedeutung in Wirtschaft und Gesellschaft und ist auch ein beliebter Ausbildungsschwerpunkt an der LFS Unterleiten.

Sieben Schülerinnen absolvierten ihre Grundausbildung zur Dekorateurin und Schauwerbegestalterin im WIFI St. Pölten und stellten bei der Abschlussprüfung ihr angeeignetes Wissen und ihre praktischen Fähigkeiten unter Beweis. Die Jury, bestehend aus Martin Nowak (WIFI), Floristin Daniela Filzwieser und Fachlehrerin Barbara Hobiger (FS Unterleiten), zeigte sich von den Ergebnissen beeindruckt. Die Aufgabenstellung war, zu bestimmten Themen eine Auslage im Bereich Hardware und Bekleidung zu gestalten.

Der Ausbildungszweig Ecodesign wird in Niederösterreich exklusiv an der Fachschule Unterleiten geführt.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.