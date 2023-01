Das Rote Kreuz Waidhofen/Ybbs sucht Freiwillige

Werbung

Derzeit sind fast 400 Menschen beim Roten Kreuz im Ybbstal in den unterschiedlichsten Tätigkeitsfeldern ehrenamtlich aktiv. Der bekannteste Leistungsbereich des Roten Kreuzes ist wohl der Rettungsdienst, die Organisation bietet allerdings verschiedene Möglichkeiten, sich sozial zu engagieren. „Wir helfen Menschen in schwierigen Situationen, die auf Unterstützung angewiesen sind, psychosoziale Betreuung brauchen und es ohne eine helfende Hand allein nicht schaffen würden“, erläutert Freiwilligenkoordinator Sebastian Bohlheim die vielen Möglichkeiten der freiwilligen Mitarbeit. „Eine lebenswerte Gesellschaft für alle ist das Ziel: Dabei ist das Engagement von Freiwilligen besonders wichtig“, fährt Bohlheim fort.

Eva Kaufmann ist eine von 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Roten Kreuzes Waidhofen. Sie schildert, weshalb sie sich für die ehrenamtliche Mitarbeit entschieden hat: „Der Beweggrund für meine Mitarbeit beim Roten Kreuz war 2012 meine bevorstehende Pensionierung. Ich wollte einen Teil meiner Freizeit für soziales Engagement verwenden. So bin ich zur ‚Team Österreich Tafel‘ gekommen. Seit ein paar Jahren betreue ich im Sommer die Aktion des ‚Schulstartpaketes‘, weiters konnte ich mich auch bei der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 im Bereich der Betreuung und Lernunterstützung einbringen. Die Erfahrung, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen, ist auf jeden Fall eine Bereicherung für mein eigenes Leben.“

Wertvolle Erfahrungen bei ehrenamtlicher Tätigkeit

„Ich bin vor über 30 Jahren durch einen Erste-Hilfe-Kurs, den meine Frau und ich in Ybbsitz besucht haben, zum Roten Kreuz gekommen“, erzählt Notfallsanitäter Herber Payreder. „Dort erhielt ich vom Vortragenden das Angebot, dass ich ihn auf der Dienststelle in Waidhofen besuchen und mir ein Bild vom Dienstbetrieb machen kann. Ich war von der Kameradschaft unter den Kolleginnen und Kollegen, aber auch von der Arbeit begeistert – und ich bin geblieben. Die Arbeit beim Roten Kreuz als Notfallsanitäter, Peer sowie auch bei der Team Österreich Tafel bereitet mir immer noch Freude.“ Christine Haunschild ist Mitarbeiterin im Henry Laden in Waidhofen. Sie berichtet: „Ich bin im Frühjahr 2019 durch die Werbung des Roten Kreuzes auf den Henry Laden aufmerksam geworden. Bis zu meiner Pensionierung war ich als Verkäuferin im Textilhandel tätig. So konnte ich meine langjährige berufliche Erfahrung mit dem Wunsch, mich sozial zu engagieren, bei diesem großartigen Projekt perfekt verknüpfen.“

Sanitätsausbildung ist berufsbegleitend möglich

Für am Rettungsdienst Interessierte bietet das Rote Kreuz auch eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin beziehungsweise zum Rettungssanitäter an. Diese gliedert sich in rund 100 Stunden Theorie sowie ein 160-stündiges Praktikum am Rettungswagen. Dabei sollen die angehenden Sanitäterinnen und Sanitäter bestmöglich in den Sanitätsdienst eingeführt und für die kommissionelle Abschlussprüfung vorbereitet werden. Der nächste berufsbegleitende Kurs startet am Samstag, 18. Februar. Voraussetzung für eine Teilnahme sind ein Mindestalter von 17 Jahren, gesundheitliche Eignung, ein einwandfreier Leumund, regelmäßige Dienstverrichtung, Bereitschaft zur Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Teamfähigkeit.

Am Montag, 5. Jänner, lädt das Rote Kreuz Waidhofen ab 18.30 Uhr zu einem Infoabend in den Stützpunkt in der Pestalozzistraße 6. Die Veranstaltung soll über die verschiedenen Möglichkeiten der ehrenamtlichen Mitarbeit beim Roten Kreuz informieren. Wer beim Infoabend verhindert ist, aber trotzdem Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit beim Roten Kreuz hat, kann sich unter den angegebenen Kontaktdaten melden.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.