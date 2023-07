Neue Sitzgelegenheiten für das Rote Kreuz Waidhofen/Ybbs

Einen Moment der Erholung zwischen Einsätzen bieten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Rotkreuz-Bezirksstelle Waidhofen seit Kurzem neue Sitzgelegenheiten im Garten des Stützpunkts. Im Rahmen von „Tat.Ort Jugend“ setzen Orts- und Bezirksgruppen der Landjugend österreichweit gemeinnützige Projekte vor Ort um und weisen damit auf ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten hin – so auch die Landjugend Windhag. Diese entschied sich dafür, im Juni ein Projekt für das Rote Kreuz in Waidhofen/Ybbs zu realisieren. So wurde für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Garten der Rotkreuz-Bezirksstelle eine Liege aus Holz sowie eine Anlage für Hängesessel und Hängematten gestaltet.

„Ein herzliches Dankeschön an die Landjugend Windhag für die tolle Arbeit und das Engagement. Ein großer Dank gilt auch unserem Zivildiener Tobias Hintsteiner als Leiter der Landjugend Windhag und Koordinator, der Firma Hirtenlehner Bau für die Spende der Fundamentutensilien sowie Thomas Frühwirt und Markus Harreither für die Betreuung durch das Rote Kreuz Waidhofen/Ybbs. Dieses Projekt kann man somit unter den Titel ,Ehrenamt für Ehrenamt' stellen“, freute sich Bezirksstellenleiter Kurt Marcik über die gelungenen Sitzmöglichkeiten und die hervorragende Zusammenarbeit.