Große Ehre für Waidhofner Günther Pöchhacker

Werbung VOESTALPINE Anzeige „Der Zusammenhalt im Team ist großartig“

Im Rahmen des Jahresempfangs der Stadt Laatzen in Niedersachsen wurde Günther Pöchhacker, Obmann des Städtepartnerschaftsvereins Waidhofen, am 22. Mai vor 400 Gästen und in Anwesenheit der weiteren Partnerstädte zu Laatzen im „Park der Sinne“ die Ehrenbürgerschaft verliehen.

Seit über 40 Jahren ist Günther Pöchhacker auf dem Gebiet der Städtepartnerschaften tätig. Als die Zeit seiner Pensionierung näher rückte, gründete er in Waidhofen den „Verein für Städtepartnerschaften“ und betreut mit seinem Team weiterhin die Städte Battaglia Terme (Italien), Bischofszell (Schweiz) sowie Freising, Laatzen, Möhringen und Tuttlingen in Deutschland.

Die ersten Kontakte mit der Partnerstadt Laatzen konnten bereits Ende der 1970er-Jahre mit verschiedenen Vereinen und privaten Gruppen geknüpft werden. Der offizielle Städtepartnerschaftsvertrag wurde schließlich 1986 im Rahmen des Festakts im Jubiläumsjahr „800 Jahre Waidhofen/Ybbs“ abgeschlossen. Sieben Laatzener Bürgermeister durfte der neue Ehrenbürger in seiner Aktiv- und Vereinszeit kennenlernen.

Mit bewegten Worten bedankte sich Günther Pöchhacker bei der Stadt Laatzen, insbesondere bei Bürgermeister Kai Eggert, Bürgermeister i. R. Henner Fischbach und Sachbearbeiterin Katrin Förster. „Wenn man eine Tätigkeit, die man gerne macht, im Ruhestand weiterführen darf und dafür eine Auszeichnung erhält, so ist das Anerkennung und Ehre. Die Verleihung der Ehrenbürgerschaft ist aber die Krönung meines Lebens.“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.