Im Zuge der Gemeinderatswahl 2020 legten einige Gemeinderätinnen und -räte ihr Amt nieder. Vor Kurzem luden nun Bürgermeister Anton Kasser und der Gemeinderat in den Allhartsbergerhof, um diese sowie weitere verdiente Persönlichkeiten in einer Feierstunde zu ehren.

Zur Ehrungsfeier konnte Bürgermeister Kasser alle ausgeschiedenen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte mit ihren Partnern sowie Karl Govednik und Peter Kohoutek von der Firma Austria Juice begrüßen. Da rüber hinaus nahmen auch Bezirkshauptmann-Stellvertreter Markus Peham, Prokurist Johann Amon von der Austria Juice sowie alle Mitglieder des Gemeinderats teil. Der Bürgermeister bedankte sich bei den Gemeindebediensteten für die Vorbereitung der Feier.

Anschließend erhielten die ehemaligen Gemeinderätinnen und -räte zum Dank für ihr lanjähriges Engagement im Dienst der Gemeinde Ehrenurkunden überreicht. Des Weiteren wurden mit Karl Govednik und Peter Kohoutek zwei Mitarbeiter der Firma Austria Juice für ihre Bemühungen um ein gutes Miteinander zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde ausgezeichnet.

25 Jahre Verdienste um die Marktgemeinde

Am Ende der Ehrungsfeier wurde dann Bürgermeister Anton Kasser vom Gemeinderat mit dem Ehrenring der Marktgemeinde überrascht. Vizebürgermeister Leopold Kromoser würdigte in seiner Rede die 25-jährige Amtszeit Kassers. Er stellte in einem Streifzug durch die vergangenen 25 Jahre die wichtigsten Projekte vor, die umgesetzt wurden, von der Ybbsbrücke über den Marktplatz, das Kommunikationszentrum, die Siedlungsentwicklung bis zum neuen Hochbehälter und zu den Radwegen. Kromoser gratulierte herzlich zu dieser Auszeichnung und wünschte dem Geehrten noch viele erfolgreiche Jahre als Bürgermeister.

Der Bürgermeister zeigte sich äußerst überrascht und bedankte sich herzlich für die lobenden Worte und die hohe Auszeichnung. Er betonte, dass er immer bemüht gewesen sei, die Gemeinde im Miteinander zu gestalten, und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit. Er versprach, sein Amt mit großer Freude und großem Engagement weiterzuführen.