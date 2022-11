Gaflenz: Kellnreitner ist Ehrenbürger

Günther Kellnreitner, 36 Jahre lang Bürgermeister der Marktgemeinde Gaflenz und davor schon Mitglied des Gemeinderats, hat alles dafür getan, um Gaflenz zu einer liebens- und lebenswerten Gemeinde zu machen. Dafür erhielt er am 25. Oktober die Ehrenbürgerschaft.

Zur Ehrenbürgerfeier am Gemeindeamt und anschließend im Restaurant Juwel waren der engste Familienkreis sowie Weggefährten aus Wirtschaft, Politik und den Vereinen eingeladen. Musikalisch umrahmt wurde die Feierlichkeit durch den Männerchor „D’Heilignstoana“ unter Leiter Fritz Gröbl. Der amtierende Bürgermeister Andreas Kaltenbrunner hielt die Laudatio und überreichte die Ehrenurkunde.

Günther Kellnreitner war seit 1973 im Gemeinderat und wurde 1985 erstmals zum Bürgermeister der Marktgemeinde Gaflenz gewählt. In seiner Amtszeit konnten zahlreiche Projekte umgesetzt werden. Gemeindestraßen wurden erneuert, Güterwege gebaut und die Bundesstraße ausgebaut. Ebenso wurde damals auch mit dem Bau des Abwasserkanals begonnen.

Machte Gaflenz über Grenzen hinweg bekannt

Der Heiligenstein, das Wahrzeichen von Gaflenz, wurde mit Strom und Wasser versorgt. 1987 entstand die erste Wohnanlage der Styria und auch das Betriebsbaugebiet in Oberland wurde 1989 erworben. 1990 war das Jubiläumsjahr „850 Jahre Gaflenz“, es ging mit sage und schreibe 100 Veranstaltungen in die Geschichte ein.

Die Schaffung von Arbeitsplätzen und Wohnraum war ihm immer ein primäres Anliegen, Gaflenz als liebenswerte Wohngemeinde zu repräsentieren stets sein Antrieb für zahlreiche Gespräche, Förderansuchen, Projekte und Veranstaltungen.

Altbürgermeister Günther Kellnreitner war ein Garant für die erfolgreiche Entwicklung von Gaflenz und hatte immer ein offenes Ohr für alle Gaflenzerinnen und Gaflenzer. Durch die Organisation zahlreicher nationaler und internationaler Veranstaltungen hat er Gaflenz weit über die Grenzen hinweg bekannt gemacht.

Zum Abschluss der Ehrenbürgerfeier bedankte sich Günther Kellnreitner bei all seinen treuen Wegbegleitern der letzten Jahrzehnte sowie bei seiner Familie, ganz besonders bei seiner Frau Johanna Kellnreitner. Sie hatte ihn all die Jahre unterstützt und war an seiner Seite gestanden. Johanna Kellnreitner wurde im Zuge der Feier die Ehrennadel der Marktgemeinde überreicht.

Die Feuerwehrkommandanten der FF Gaflenz und der FF Lindau-Neudorf überreichten Günther Kellnreitner im Zuge dieser Feier außerdem die Florian-Ehrenmedaille in Silber des OÖ. Landesfeuerwehrverbands. Raimund Harreither bedankte sich ebenfalls für die jahrelange ausgezeichnete Zusammenarbeit.

