Am Montag, 28. Juni, stand in der Mittelschule eine Feierstunde auf dem Programm. Der kollegialen Führung der Schule – Schulleiterin Elisabeth Schasching und Direktor Leo Lugmayr – wurden von Bundespräsident Alexander Van der Bellen Berufstitel verliehen.

Schasching, die aktuell Lugmayr in der Leitung der Schule vertritt, wurde dabei zur Schulrätin ernannt. Lugmayr, der zurzeit für seine Aufgabe als Abteilungsleiter in der Parlamentsdirektion in Wien freigestellt ist, wurde der Titel Oberschulrat verliehen.

Bildungsdirektor Johann Heuras unterstrich in seiner Videobotschaft die Qualität der Arbeit an der Schule. „Die Mittelschule Ybbsitz hat sich überregional einen Namen gemacht und braucht keinen Vergleich mit Allgemeinbildenden Höheren Schulen zu scheuen“, so Bildungsdirektor Heuras.

Schulklima und Leistungsniveau geehrt

Der Abteilungsleiter der Außenstelle der Bildungsdirektion Josef Hörndler und Schulqualitätsmanager Dietmar Nahringbauer schlugen in dieselbe Kerbe und unterstrichen das innovative Schulklima, das hohe Leistungsniveau und die soziale Kompetenz der Unterrichtsarbeit in Ybbsitz. Bürgermeister Gerhard Lueger und der Präsident des Schmiedezentrums Ybbsitz, Josef Hofmarcher, strichen die gute Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen hervor.

Die Schüler der Mittelschule hatten Corona-gerecht in der Turnhalle Einlagen aus Sport und Musik vorbereitet, die Kapelle Kunterbunt brachte Instrumentalstücke dar. Das Lehrerkollegium bewies damit einmal mehr Einsatzfreude, Kreativität und Engagement – Faktoren, die die Schule auszeichnen.