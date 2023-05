50 Jahre Bergrettung Hollenstein an der Ybbs

Für die 50-Jahr-Feier ihres Bestehens hatten Hollensteins Bergretter ein großartiges Fest vorbereitet. Zum feierlichen Festakt waren die Amstettner Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer und der Scheibbser Bezirkshauptmann Johann Seper sowie Vertreter der Politik und die Bürgermeister aller Bergrettungsstandorte der Region zusammengekommen. Es wurden 48 verdiente Bergretter vom Land NÖ geehrt. Nationalrat Andreas Hanger überreichte an die 36 Anwesenden die Urkunden für 25, 40 und 50 Jahre ehrenamtliches Engagement bei der Bergrettung. Landesleiter Matthias Cernusca betonte in seiner Ansprache das herausragende Engagement der regionalen Bergrettungsgruppen Hollenstein, Waidhofen, Amstetten, Lackenhof, Lunz und Göstling. Dass Bergretter auch während des Festakts dicht am Geschehen dran sind, zeigte das während der Festrede des Landesleiters ertönende Alarmpiepsen auf den Bereitschaftsmobiltelefonen. Das Auffinden des seit 1. Mai am Ötscher im Gemeindegebiet von Mitterbach am Erlaufsee in einer Seehöhe von 1.397 m verschollenen Bergwanderers wurde gemeldet.

Die Hollensteiner Bergretter mit den Bürgermeistern Johann Lueger (Opponitz) (2. von links) und Manuela Zebenholzer (Hollenstein) (2. von rechts) sowie Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer (3. von links). Foto: NÖN, Leo Lugmayr

Für die Geehrten ergriff Hubert Köttritsch das Wort des Dankes und verwies auf die Wichtigkeit, „dass wir Geehrten zwar in die Jahre gekommen sind, aber den Mut zur Verantwortung und viel Erfahrung an die Jungen weitergeben können.“ Der Leiter der Hollensteiner Bergrettung Christian Hochauer lud im Anschluss namens seiner jubilierenden Organisation zu Mittagessen und gemütlichem Beisammensein.

Foto: Lugmayr

