Opponitzer Neujahrsempfang: Ehrenring für Werner Pießlinger

Der Saal des Bruckwirts hatte sich am Samstag bis auf den letzten Platz gefüllt, als Bürgermeister Johann Lueger zum Neujahrsempfang geladen hatte.

Armin Sonnleitner führte versiert und eloquent durch das Programm, das von den unerwarteten Wendungen durch Pandemie und Krieg geprägt war. „Es ist eine Kraftprobe zwischen Demokratien und Diktaturen entbrannt“, sagte Lueger in seinem Eingangsstatement, „aber die Pandemie hat uns auch gelehrt, dass wir das Leben am Land noch mehr zu schätzen gelernt haben.“ Dann listete er das Erreichte der vergangenen drei Jahre auf.

Ein Kinderspielplatz wurde errichtet und in der Wildbachverbauung wurde der Ortsgraben saniert und die Wehranlage Pechhacker/Klopf saniert.

Touristisch wurde in der Fliegenfischer-Gemeinde gemeinsam mit den Nachbargemeinden das Narzissen- und Orchideen-Projekt umgesetzt.

Mit der Felsensicherung Kefermauer, der Erneuerung der Gemeindestraße im Bereich Busbahnhof und der Errichtung der Kanal-, Wasser- und Glasfaser-Leitung Richtung Seeburg wurden wesentliche Infrastrukturmaßnahmen gesetzt.

Dass das Betriebsgebiet Hofau für die Firmen Fuchs und E-Wolf mit Steinschlag- und Hochwasserschutz aufbereitet, ist ein starker Impuls für die Wirtschaft und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Mit dem Landjugend-Projektmarathon „Owaniza Rostplotz“, der Beteiligung an der Feier „100 Jahre NÖ“ in Waidhofen, der Platzgestaltung am Gipfel des Alpl und der Errichtung einer Wendeschleife für den Postbus wurden präzise Marker in der Dorfentwicklung gesetzt.

Sanierung der Räume des Musikheims

Im Jahr 2023 steht die Sanierung der Räume des Musikheims an. Kapellmeister Hannes Helm stellte das Projekt vor, das in zwei Wochen bereits angegangen wird. Pfarrer Johann Wurzer erläuterte die Problematik des Kirchendachstuhls, wo Sicherungsmaßnahmen bezüglich der Schneelasten nötig werden. Der NÖ Almwandertag am 15. August soll dafür finanzielle Unterstützung bringen. Ein wichtiger Schritt in der Wasserversorgung wird die Erschließung einer neuen Quelle in der „Luckn“ sein. Der Glasfaserausbau wird weiter voranschreiten und spätestens 2025 abgeschlossen werden.

Ehrungen wurden Waltraud Schallauer, Gudrun Vamberger und Susanne Folger zuteil, die ihre Arbeit in Schule und Kindergarten abschließen.

Stehende Ovationen spendete man schließlich dem langjährigen Feuerwehrkommandanten und Abschnittskommandanten Ehrenbrandrat Werner Pießlinger. Bürgermeister Johann Lueger überreichte ihm den Ehrenring der Gemeinde Opponitz.

