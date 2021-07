Beim Bezirksehrungstag der Feuerwehren im Stift Seitenstetten konnten Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber und sein Stellvertreter Josef Fuchsberger endlich die wohlverdienten Ehrungen, Ernennungen und Auszeichnungen an zahlreiche Kameraden der 88 Feuerwehren im Bezirk Amstetten überreichen.

Corona-bedingt musste der Ehrungstag 2020 abgesagt werden, heuer fand er im Freien statt und hatte mit dem schönen Ambiente des Stiftes einen würdigen Rahmen.

In zwei Schichten wurden zuerst die Feuerwehrleute der Abschnitte Amstetten-Stadt und Amstetten-Land und dann jene der Abschnitte Waidhofen-Land, Waidhofen-Stadt, St. Peter und Haag geehrt. Sie erhielten Auszeichnungen des Landes- bzw. Bundesfeuerwehrverbands sowie Ernennungen und Dankesurkunden der Abschnitte.

Volle Aufmerksamkeit auf die Jugend

Ehrengäste waren neben „Hausherr“ und Bezirksfeuerwehrkurat Dechant Pater Georg Haumer die sechs Abschnittsfeuerwehrkommandanten Stefan Schaub (Amstetten-Stadt), Leopold Herzog (Waidhofen-Land), David Strahofer (St. Peter), Josef Hirtenlehner (Haag), Stefan Üblacker (Amstetten-Land) und Michael Höritzauer (Waidhofen-Stadt). Seitens der Politik kamen Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger, die Landtagsabgeordneten Anton Kasser und Michaela Hinterholzer sowie die Bürgermeister Johann Spreitzer (Seitenstetten) und Christian Haberhauer (Amstetten).

Katzengruber bat die Bezirkswehren, in der nächsten Zeit die volle Aufmerksamkeit der Jugend und der Kameradschaft zu widmen. Er dankte den Feuerwehren und den Geehrten, dass sie jederzeit bereit seien zu helfen – ohne Wenn und Aber.

Andreas Hanger sagte, die Feuerwehren hätten trotz und gerade auch in der Pandemie bewiesen, dass sie ein „Fels in der Brandung“ seien. Sie seien 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag einsatzbereit geblieben. Auch Anton Kasser betonte, dass die Feuerwehren stolz auf das vergangene Jahr zurückblicken könnten.