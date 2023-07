Hausbewohnerin in Waidhofen an der Ybbs erlebte Einbruch mit

Zu einem Einbruch in ein Haus in der Redtenbachstraße kam es am Mittwoch der Vorwoche in den späten Abendstunden in Waidhofen an der Ybbs. Unbekannte Täter drangen in das Haus ein und stahlen eine Geldtasche mit 200 Euro.

Die Bewohnerin, eine ältere Dame, befand sich zum Zeitpunkt der Tat im Haus. Angsterfüllt verschanzte sie sich in einem Zimmer und sperrte sich dort ein. Erst am nächsten Tag wagte sie sich heraus und verständigte die Polizei. Zu weiteren Einbrüchen kam es in dieser Nacht in Waidhofen nicht. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.