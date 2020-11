Ein Einbrecher suchte in der Nacht von Freitag auf Samstag die AVIA-Tankstelle in Kreilhof und die dahinter befindliche Holzbau Haselsteiner GmbH heim. In die Firma Haselsteiner gelangte der unbekannte Täter, indem er ein gekipptes Fenster eintrat. Drinnen angekommen durchsuchte der Einbrecher die Büroräumlichkeiten nach Bargeld, jedoch ohne Erfolg.

In die AVIA-Tankstelle versuchte derselbe Täter durch ein rückwärts gelegenes Fenster zu gelangen. Nach mehreren misslungenen Aufzwängversuchen schlug er das Fenster ein. Im Tankstellengebäude angekommen, durchsuchte der Täter zuerst das Büro, wobei er Kleingeld aus verschiedenen Kassen entwendete.

Anschließend drang er durch Gewaltanwendung in einen weiteren Raum ein, wo er einen an der Wand montierten Tresor herunterriss. Mit diesem flüchtete der Unbekannte wahrscheinlich durch die Eingangstür. Neben Bargeld wurden auch mehrere hundert Autobahnvignetten gestohlen.