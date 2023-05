Bislang unbekannter Täter brachen zwischen 7. und 21. April in eine Holzhütte des Waidhofner Kindergartens im Konviktgarten ein, indem sie das Fenster aufdrückten. In der Hütte beschädigten die Einbrecher einen Holzspieletisch, außerdem nahmen sie drei Puppen mit. Auch die Fassade der Hütte wurde beschädigt. An der Tür eines angrenzenden Holzschuppens wurde Papier in Brand gesteckt, dadurch entstand allerdings kein Schaden.

