Neuerlicher Einbruch in Waidhofner Innenstadtlokal

Bereits im Dezember des Vorjahrs wurde in ein Lokal in der Waidhofner Innenstadt eingebrochen. In der Nacht von Samstag, 1., auf Sonntag, 2. April, stiegen unbekannte Täter nun abermals in dieses Lokal ein und bedienten sich beim Wechselgeld. Während die Täter des ersten Einbruchs – drei junge Männer, die in dieser Dezembernacht mehrere Geschäftslokale in der Stadt heimgesucht und auch schon davor Einbruchsdiebstähle in der Region durchgeführt hatten – mittlerweile geschnappt wurden, sind die Täter des zweiten Einbruchs noch unbekannt. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Von weiteren Einbrüchen in der Nacht vom 1. auf den 2. April in Waidhofen ist nichts bekannt.

