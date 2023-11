Einbrecher waren in Waidhofen an der Ybbs unterwegs

Zu mehreren Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen kam es zuletzt im Stadtgebiet von Waidhofen an der Ybbs. In der Nacht von vergangenem Sonntag auf Montag zwängten unbekannte Täter gegen 23.30 Uhr bei einem Mehrparteienhaus in der Ferdinand-Andri-Straße im Ortsteil Zell vom Balkon aus die Außenjalousien einer Wohnung auf und schlugen die Fensterscheibe ein. Dadurch wurde die Wohnungsbesitzerin munter und hielt Nachschau. Als das Licht anging, nahm der Täter Reißaus und flüchtete ohne Diebesgut.

Laptop aus Kleinbus geklaut

Bereits am Sonntagabend gelangten unbekannte Täter gegen 19 Uhr nur wenige Meter entfernt in der Laatzener Straße in den Keller eines Mehrparteienhauses und zwickten dort das Schließblech zu einem Kellerabteil auf. Entwendet wurde jedoch nichts. Zu weiteren Einbruchsversuchen in der Wohnhausanlage kam es nicht.

Zwischen 15. und 29. Oktober versuchten unbekannte Täter offenbar ins Innere eines Hauses in der Waidhofner Bertastraße zu gelangen, indem sie mit einem Holzhocker gegen das Glas einer Eingangstür schlugen. Die Tür wurde dadurch stark beschädigt, ins Gebäude gelangten die Täter jedoch nicht.

In einen am Graben abgestellten Kleinbus wurde zwischen 27. und 30. Oktober eingebrochen. Die unbekannten Täter öffneten das Fahrzeug und stahlen einen darin aufbewahrten Laptop. Der Schaden wird auf rund 1.200 Euro geschätzt.