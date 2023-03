Junge Männer bestahlen mehrere Gastro-Betriebe im Ybbstal

Drei junge Männer, zwischen 2002 und 2004 geboren, wurden von der Staatsanwaltschaft St. Pölten angeklagt, weil sie im Dezember letzten Jahres in drei Würstelstände und ein Restaurant in Waidhofen an der Ybbs eingebrochen sein sollen. Außerdem sollen sie auch versucht haben, in eine Trafik einzubrechen. Die Angeklagten sollen vor allem Getränke, Lebensmittel und Geschirr mitgehen lassen haben, im Restaurant wurde aber auch Bargeld gestohlen. Jedoch tauchten nur zwei der drei Angeklagten zur Verhandlung auf. Der dritte Angeklagte war gesundheitlich verhindert und das Verfahren gegen ihn wird gesondert weitergeführt.

Die beiden anwesenden Angeklagten bekannten sich schuldig. Der 20-Jährige gab allerdings an, nur in einer Nacht an den Einbrüchen beteiligt gewesen zu sein. In dieser Nacht sollen die er und der nicht anwesende Angeklagte in drei Würstelstände und ein Restaurant eingebrochen sein. Dort stahlen sie Getränke wie Red Bull, aber auch Wein und Jägermeister. Außerdem ließen sie eine leere Geldbörse aus einem der Würstelstände und 1.800 Euro Wechselgeld aus dem Restaurant mitgehen. Die Beute versteckten sie in der Wohnung des Zweitangeklagten, der einen Verwandten besuchte. Am Tag davor versuchte der Erstangeklagte auch, in eine OMV-Tankstelle einzubrechen, angeblich um Zigaretten zu stehlen, allerdings ohne Erfolg.

Zehn Tage davor soll der Zweitangeklagte mit dem verhinderten jungen Mann schon einmal in einen der Würstelstände eingebrochen sein. Die beiden entwendeten satte 20 Kilogramm Lebensmittel, mehrere Flaschen Getränke, Gläser und Geschirr. Außerdem sollen sie Zeitungskassen in der Nähe des Bahnhofes abgerissen haben, was allerdings nicht Teil der Anklage war. In beiden Fällen verwendeten die jungen Männer Werkzeuge, eine Axt und ein Gibserbeil, um sich Zugang zu den Lokalen zu verschaffen. Der Drittangeklagte belastete in seinen Aussagen vor der Polizei den Erstangeklagten, indem er behauptete, er sei auch bei dem ersten Einbruch dabei gewesen. Der 20-Jährige stritt dies jedoch ab, und auch der Zweitangeklagte verneinte dies.

Die beiden jungen Männer wurden schuldig gesprochen. Die Richterin verurteilte den Erstangeklagten zu zwölf Monaten Haft, wovon acht Monate bedingt nachgesehen wurden. Außerdem bekam er eine Weisung zur Psychotherapie und ihm wurde Bewährungshilfe angeordnet. Der Zweitangeklagte bekam eine Strafe von fünf Monaten auf Bewährung. Rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.