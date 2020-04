In der Waidhofner Innenstadt begann das Wiederhochfahren des Handels bereits am Karfreitag mit der Wiedereröffnung des Wochenmarktes am Oberen Stadtplatz – auch wenn sich der Andrang noch in Grenzen hielt. Gestartet wurde mit einer abgespeckten Variante, bei der nur Lebensmittel zum Verkauf angeboten wurden. Erst am Dienstag sollten auch wieder Pflanzen und Blumen am Wochenmarkt erhältlich sein.

Um den Wochenmarkt zwei Mal die Woche in der Innenstadt wieder ermöglichen zu können, wurden die Abstände zwischen den Ständen vergrößert. Sowohl für Händler als auch für Kunden sind Nasen- und Mundschutz sowie Einweghandschuhe verpflichtend. Ein Mindestabstand von einem Meter soll eingehalten und Gruppenbildung verhindert werden. Speisen und Getränke zur Konsumation vor Ort werden nicht ausgegeben. Personen, die zur Corona-Risikogruppe zählen, wird von einem Besuch des Marktes abgeraten.

„Der Wochenmarkt ist wichtig für die bäuerlichen Direktvermarkter in der Region und für uns Kunden. Er hat uns allen sehr gefehlt“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Die Durchführung funktioniert aber nur solidarisch, indem sich jeder Einzelne zum Schutze aller an die Verhaltensregeln hält.“

Keine Geschäfte in Stadt über 400 Quadratmeter

Seit Dienstag haben auch die Geschäfte in der Waidhofner Innenstadt wieder ihre Pforten geöffnet. Verkaufsflächen über 400 Quadratmeter gibt es hier nicht. „Für den Innenstadthandel ist es wichtig, dass die Leute wieder regulär einkaufen dürfen“, sagt Innenstadtkoordinator Johann Stixenberger. Dass die vorgegebenen Beschränkungen eingehalten werden und sich nicht zu viele Kunden gleichzeitig in einem Geschäftslokal befinden, darauf müssen die jeweiligen Inhaber selbst schauen. Dass die Geschäfte gestürmt werden, glaubt Stixenberger aber nicht. „Ich kann das natürlich schwer abschätzen“, sagte er im Vorfeld „Fest steht aber, dass wir noch nicht im Alltag angekommen sind.“

Um die Einhaltung der Maskenpflicht macht sich der Innenstadtkoordinator keine Sorgen. „Wenn man sich so umschaut, sieht man, dass die meisten Menschen schon eigene Masken haben. Für alle anderen haben wir über das Stadtmarketing welche bestellt.“ Sie sind in den Geschäften erhältlich.