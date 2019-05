Einstimmig abgesegnet wurde von den Sonntagberger Mandataren in der montäglichen Gemeinderatssitzung der Rechnungsabschluss für das Jahr 2018. Dieser weist ein Ergebnis von 1.637,74 Euro auf. „Ein großer Dank geht an das Land NÖ, denn ohne Bedarfszuweisung von 750.000 Euro wäre dieses positive Ergebnis nicht möglich gewesen“, stellt Bürgermeister Thomas Raidl (ÖVP) klar.

„Die Richtung stimmt jedoch. Unsere negative Finanzspitze wird von Jahr zu Jahr um 100.000 bis 200.000 Euro weniger. Außerdem konnten wir trotz Investitionen unseren Schuldenstand um 705.000 Euro senken.“ Der Ortschef berichtete auch über das Ergebnis der letzten Sanierungskontrolle, welche im März stattfand. Die Ausfinanzierung der außerordentlichen Gemeindevorhaben sei gesichert, das Sanierungsprogramm werde in Abstimmung mit dem Land NÖ fortgesetzt.

Beschlossen wurde in der Sitzung am Montag auch die Erstellung eines Trinkwasserplans für das Gemeindegebiet um 35.736,49 Euro. Eine Förderzusage über 40 Prozent der Kosten liegt vor. „Wir haben in der Gemeinde genug Trinkwasserressourcen, es geht aber um die optimale Verteilung. Mit dem Trinkwasserplan wollen wir hier eine detaillierte Erhebung durchführen, die dann als Basis für mittelfristige Investitionen dienen wird“, sagt Raidl.

Beschlossen wurde auch eine Änderung der Gemeindegrenzen im Bereich Luegerbichl. Regulierungen des Luegbaches, der als Gemeindegrenze zwischen Waidhofen und Sonntagberg fungiert, führten dazu, dass die Grenze nun durch Liegenschaften hindurchführt, was Bauvorhaben für die Eigentümer verkompliziert. Indem 1.891 m 2 von Sonntagberg nach Windhag und 1.791 m 2 von Windhag nach Sonntagberg gehen, soll hier nun nachgebessert werden.

Auch über aktuelle Bauvorhaben berichtete der Bürgermeister. So schreitet die straßenbauliche Gestaltung in der Sonnensiedlung ebenso wie die Arbeiten bei den Kinzl-Gründen voran. Die Umfeldarbeiten bei der Basilika Sonntagberg sind bereits wieder gestartet.

Abgenommen wurde am Montag der gemeinsam mit der Gemeinde Biberbach nach 20 Jahren renovierte Oismühle-Steg. Rund 80.000 Euro kostete das die Gemeinde.