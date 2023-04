Waidhofen: Einsatzkräfte trainierten im Buchenbergtunnel

Vollbild

Das Rüstlöschfahrzeug und das Tanklöschfahrzeug der FF Waidhofen/Ybbs-Stadt fuhren in Fahrtrichtung Ybbsitz in den Tunnel. Die Tanklöschfahrzeuge der FF Zell/Ybbs und FF Weyer fuhren in Fahrtrichtung Waidhofen in den Tunnel. Die Nebelmaschine der FF St. Valentin simulierte die Rauchentwicklung. Im Tunnel mussten Personen aus mehreren Fahrzeugen gerettet und zum nächsten Notausgang gebracht werden. Die bei dem jeweiligen Notausgang eingeteilte Feuerwehr übergab die Person, wenn notwendig, an die Rettung für die weitere Versorgung. Nach etwa einer Stunde konnte die Übung beendet werden.

