Genusswelt in Ybbsitz präsentiert

Wer interessante bäuerliche Produkte direktvermarkten möchte und dazu auch ein Erlebnis mitverkauft, muss dieses Angebot dem potenziellen Kundenkreis vermitteln. Dafür haben sich 13 Biobauern aus dem Ybbs- und Erlauftal sich unter dem Arbeitstitel „Genuss in Gemeinschaft –Mostviertler Hof-Erlebnisse“ zu einer Charme-Offensive zusammengeschlossen. Auf dem einen Hof werden Austern-Seitlinge gezogen, die andere Familie macht „Marmelade zum Niederknien“, eine dritte baut Süßkartoffeln an und entwickelt daraus einen breiten Fächer an Schmankerln. In der Bio-Hofkäserei Sonnhalmberg in Ybbsitz stellten die Initiatoren rund um Toni Kofler und BioRegion-Eisenstraße-Sprecherin Poldi Adelsberger das Projekt am 9. Mai vor.

Beim Pressegespräch gab es einen Vorgeschmack auf die Veranstaltungen von „Genuss in Gemeinschaft – Mostviertler Hof-Erlebnisse“. Foto: Eisenstraße, Theo Kust

Zwischen Juni und September laden die Biohöfe an jeweils einem ihnen zugeordneten Termin bis zu 20 Personen – jeweils an einem Dienstag von 16 bis 19 Uhr – ein, ihren Hof, ihre Arbeitsweise und ihre Produkte kennenzulernen. „Dabei soll jeder Gast selbst mitanpacken, vieles ausprobieren und dem Genuss frönen. Vor allem wollen wir einander begegnen, egal ob Jung oder Alt, egal ob Urlauberfamilie oder Einheimische“, berichtet Ideengeber Toni Kofler, der sofort Mitstreiter für sein Vorhaben fand. „Es war auch für mich beeindruckend, welche großartigen Produkte und innovativen Biobauern wir in unserer Region haben.“

Das neue Format „Genuss in Gemeinschaft“ bietet 13 Hof-Erlebnisse bei 13 Biobauern im Erlauftal und im Ybbstal: der Ybbsitzer Bürgermeister Gerhard Lueger, BioRegion-Eisenstraße-Sprecherin Poldi Adelsberger, Franziska Kaltenbrunner von der Biohofkäserei Sonnhalmberg, Initiator Toni Kofler und Eisenstraße-Obmann Werner Krammer (v.l.). Foto: Eisenstraße, Theo Kust

Den Auftakt macht Familie Enöckl vom Trialhof Schaureith in Lunz am See. „Lamm in Balance“ lautet das Motto am Dienstag, 6. Juni. Jedes Hoferlebnis ist online unter www.mostviertel.at/hof-erlebnisse zu buchen und umfasst eine Hofführung, eine Jause, Verkostungsrunden sowie Aktiv- und Gemeinschafts-Erlebnisse. Die humorvollen Namen für die einzelnen Veranstaltungen sollen den spielerischen, genussvollen Ansatz verdeutlichen – von „Kiss me, Honey!“ bis zu „Du Schwammerl, du“.

Maria und Peter Enöckl vom Trialhof Schaureith in Lunz am See eröffnen am Dienstag, 6. Juni, den Veranstaltungsreigen. Ihr Motto „Lamm in Balance“. Foto: Eisenstraße, Theo Kust

Die Veranstaltungsreihe „Genuss in Gemeinschaft – Mostviertler Hoferlebnisse“ findet im Rahmen eines nationalen Kooperationsprojekts statt, das mit Mitteln der Europäischen Union, des Bundes und der Länder unterstützt wird. Bei Vermarktung und Buchung wird die BioRegion Eisenstraße von Mostviertel Tourismus und Ybbstaler Alpen unterstützt.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.