Get the Most wird erforscht

Wie funktioniert Heimat- und Ortsbindung im digitalen Raum und welche Bilder aus ländlichen Regionen werden in der digitalen Kommunikation vermittelt? Mit diesen Fragen beschäftigt sich ein deutsches Forschungsteam der Universität Erlangen im Projekt „HeiDi – Heimat digital“. Rund 200 Projekte im deutschsprachigen Raum wurden dabei erfasst – darunter auch die Eisenstraße-Initiative „Get the Most“. Letztere wurde als eines von vier Vorzeigeprojekten für einen Vor-Ort-Besuch der Forscherinnen ausgewählt. Der Erfahrungsaustausch fand im neu eröffneten „MOST Welcome Center“ im beta campus Waidhofen statt.

Eisenstraße-Obmann Werner Krammer begrüßte gemeinsam mit Projektleiterin Margit Fuchsluger und Geschäftsführer Stefan Hackl die Gäste und informierte über Entstehung, Hintergründe und Ziele von „Get the Most“. „Es ist für uns spannend, die Entwicklung unserer Initiative mit Expertinnen zu beleuchten und Teil dieser Studie zu sein“, erklärt Margit Fuchsluger. „Das Zusammenspiel von digitalen und analogen Maßnahmen macht ,Get the Most‘ für unsere Forschung spannend“, zeigten sich die Forscherinnen Carola Wilhelm und Lisa Birnbaum erfreut.

