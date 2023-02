Kulinarische Experimente bei Mostviertler Feldversuche

Die Mostviertler Feldversuche haben sich in den vergangenen Jahren als Höhepunkte des kulinarischen Angebots in der Region etabliert. Auch dieses Jahr stehen wieder einige Termine auf dem Programm, den Auftakt machte bereits die Veranstaltung „Mostviertler Feldversuche on TOUR“ in Lech am Arlberg.

Unter dem Motto „Mut kann man nicht kaufen“ entstehen bei diesen kulinarischen Experimenten gleichermaßen inspirierende wie überraschende Kreationen, von milchsaurem Bio-Kohlrabi über Hase und Reh experimentell bis hin zu Latschen-Eis auf einem Ötscher-Stein serviert. Besonderer Wert wird dabei auf die Verwendung feinster, regionaler Zutaten gelegt.

„Feldversuche in der Flasche“ neu mit dabei

Das Jahr 2023 bringt für die Feldversuche einige Neuerungen: Mit den „Mostviertler Feldversuchen on TOUR“ wurde ein neues Veranstaltungsformat gestartet, das die Mostviertler Küche in andere Regionen bringt. Am 11. Jänner fiel der Startschuss für die neue Reihe im Hotel Formarin ***S in Lech am Arlberg, wo die Mostviertler Köche Stefan Hueber, Hubert Kalteis und Erich Mayrhofer für einen Abend voller kulinarischer Höhepunkte sorgten.

Erstmalig werden 2023 auch „Feldversuche in der Flasche“ präsentiert. Der Antrieb, das kulinarische Mostviertel weiterzuentwickeln, veranlasste engagierte Produzentinnen und Produzenten dazu, neue Produkte zu kreieren. Entstanden sind dabei ein Birnen Pet-Nat, ein spontan vergorener Birnenmost aus dem Eichenfass sowie ein auf der Schale vergorener Grüner Veltliner aus dem Traisental.

Der nächste Feldversuch findet am Montag, 1. Mai, in Neuhofen an der Ybbs statt. In der Heimat der Drei-Hauben-Köchin Theresia Palmetzhofer (Gasthaus zur Palme, Neuhofen) organisieren an diesem Tag alle Protagonistinnen und Protagonisten einen Street-Food-Feldversuch. Hier werden auch erstmals die „Feldversuche in der Flasche“ serviert. Mit dabei sind Doris Fahrthofer (Destillerie Farthofer, Öhling), Stefan Hueber und Silvia Aigner (Gasthof Hueber „Der Wirt in Bründl“, St. Georgen/Leys), Sonja und Hubert Kalteis (Gasthof-Restaurant Kalteis, Kirchberg/Pielach), Erich Mayrhofer (Landgasthof Bärenwirt, Petzenkirchen), Andreas Plappert (Schloss Rothschild, Waidhofen) und Mike Nährer (Gasthaus Nährer, Rassing bei Kapelln). Zum ersten Mal aktiv mit dabei sind Maria und Stefan Bachler (Bachlerhof, Kematen) sowie Julia und Thomas Naderer (Patisserie Naderer, Amstetten).

Street-Food-Feldversuch findet in Neuhofen statt

Am Samstag, 24. Juni, öffnet Doris Fahrthofer zum mittlerweile fünften Mail ihre Mostelleria und den dazugehörigen Birnengarten hinter dem denkmalgeschützten Kellerhaus in Öhling. Die einzigartige Kulisse wird einmal mehr Austragungsort des stromlosen Kochlabors. Wer bei dem einzigartigen Event im Birnengarten dabei ist, ist eingeladen, sich aktiv zu beteiligen: Wiesenkräuter sammeln, Birnbaumäste schneiden oder Hühner rupfen waren Teil des Programms im Vorjahr. Für heuer werden ähnliche, spektakuläre Überraschungen geplant.

Am Dienstag, 15. August, findet der „Mostviertler Feldversuch auf der Burg Weißenburg“ statt. An drei verschiedenen Schauplätzen, im Burggarten, im Kaminzimmer sowie im Hof der Burg, werden Kreationen der Köche Hubert Kalteis, Stefan Hueber und Erich Mayrhofer serviert.

Am Montag, 18. September, ist es dann an der Zeit für süße Verführungen. Zum ersten Mal starten Maria und Stefan Bachler vom Bachlerhof in Kematen gemeinsam mit Julia und Thomas Naderer von der Patisserie Naderer in Amstetten einen Feldversuch. Das Süße steht im Vordergrund, es wird delikat und aufregend.

Den Abschluss des diesjährigen Programms macht am Freitag, 5., und Samstag, 7. Oktober, der Mostviertler Feldversuch im Schloss Rothschild in Waidhofen. Schlosswirt Andreas Plappert und sein Team werden einmal mehr für überraschende Momente und exquisite Experimente sorgen.

