Neues "MOST Welcome Center" in Waidhofen/Ybbs: Chance für Kommunen

Die Eisenstraße NÖ, die Tourismusplattform Kleinregion Ybbstal und der im alten Bene-Werk verortete Verein beta campus haben einen Service für Neubürger der Region und Zuzügler eingerichtet. Mit dem „MOST Welcome Center“, das in der Namensgebung mit dem Landesgetränk und dem englischen Superlativ spielt, ist am Zeller Hauptplatz im beta campus eingerichtet.

Das Welcome Center versteht sich als Umsetzungsmaßnahme des im Vorjahr entwickelten Konzepts „Talent Attraction“. Dieses wurde geschaffen, um junge, qualifizierten Talente in der Region zu halten und anzuziehen.

„Das Center dient als Anlaufstelle für Fragen zum Thema Wohnen, Arbeiten oder Freizeit und bietet Service und Beratung in lockerer Atmosphäre“, betont Eisenstraße-Obmann Werner Krammer. Man wolle damit Menschen mit Rat und Tat zur Seite stehen, die ins Mostviertel übersiedeln oder zurückkehren.

Stabstelle im beta campus eingerichtet

Ansprechpartnerin im „MOST Welcome Center“ ist Margit Fuchsluger von der Eisenstraße. „Gerade für kleine Kommunen sind diese Welcome-Services für Zuzügler eine Chance“, erklärte Hollensteins Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer im Rahmen der Eröffnung.

Beta-campus-Vereinsobmann Thomas Welser ergänzte: „Der beta campus ist ein Ort der Begegnung und Inspiration. Umso mehr freut es mich, dass nun auch das ,MOST Welcome Center‘ hier beheimatet ist.“

Unter www.get-the-most.at sind aktuelle Job- und Wohnangebote der Region aufgelistet. Termine für Gespräche mit Fuchsluger können dort vereinbart werden. Bei Veranstaltungen von „Get the Most“ wird künftig der beta campus als Begegnungsort genutzt.

Zudem wollen die Projektträger so auch nach außen gehen. Für 15. September ist bereits eine Veranstaltung in der Wiener Muthgasse anberaumt.

