Symposium in Waidhofen/Ybbs: Setzen wir unsere Landschaft auf’s Spiel?

Die Eisenstraße Niederösterreich veranstaltete von 5. bis 6. Oktober ein internationales Symposium im Schloss Rothschild in Waidhofen/Ybbs. Dieses Symposium im Rahmen des transnationalen LEADER-Projekts „landschaft.bild.wandel – gappnigg“ stand unter dem Motto „Setzen wir unsere Landschaft aufs Spiel?“

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Werner Krammer führten Hannes Hoffert-Hösl (georaum GmbH), Jörg Ewald und Karl-Heinz Einberger von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf in das Projekt „landschaft.bild.wandel – gappnigg“, eine Kooperation der Eisenstraße NÖ mit der Stadt Freising, ein. Die Teilnehmenden erhielten Inputs über das Leben von Valentin Gappnigg und Historiker Ernst Bruckmüller gab Einblicke in die Welt der frühen Neuzeit.

„Zeitfenster“ geben Blick auf Wandel historischer Landschaften frei

Im Mittelpunkt des Treffens standen neben den Fachvorträgen die von Gappnigg gemalten Ansichten der damaligen Freisinger Besitzungen. Zu diesen zählten neben Waidhofen auch Hollenstein, Göstling und Randegg. Direkt an jenen Standorten, von denen Gappnigg damals die Bilder erstellt hat, sollen sogenannte „Zeitfenster“ den Blick auf die Veränderung der Landschaft freigeben. In Hollenstein, Randegg und in Göstling wurden die Zeitfenster an den historischen Standorten bereits eröffnet und sind frei zugänglich.

Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer eröffnete das „Zeitfenster“ in Hollenstein. Foto: Eisenstraße NÖ

Darüber hinaus referierte Architekt Ernst Beneder im Rahmen der Veranstaltung über das Waidhofner „Stadtprojekt 2017“ sowie zum interkommunalen Wirtschaftspark Kreilhof. Anschließend präsentierte Sibylla Zech von der TU Wien mit dem kurzen Statement: „Ist uns unsere Landschaft schon völlig egal?“ einen Beitrag zum Thema Bodenverbrauch.

Eine abschließende Diskussion bot Gelegenheit zum informellen Austausch zwischen Experten und Publikum. „Die Projektgruppe freut sich bereits auf das nächste Symposium, welches im Herbst 2024 in Freising durchgeführt wird“, berichtete Eisenstraßen-Projektleiter Josef Reisinger.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Symposium im Kristallsaal im Schloss Rothschild. Foto: Stadt Waidhofen/Engleder

Das transnationale LEADER-Projekt „landschaft.bild.wandel – gappnigg“ wird aus Mitteln der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Niederösterreich unterstützt.