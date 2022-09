Schnapsbrenner-Olympiade: Sieg geht nach Ybbsitz

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Bei der zehnten Auflage der Schnapsbrenner-Olympiade der Österreichischen Eisenstraße holte Familie Obermüller aus Ybbsitz mit ihrem Himbeerlikör die „Kleine Goldene Eisenwurzen“ und damit den Gesamtsieg unter den eingereichten Likören. Schon 2002 hatten die Edelbrenner vom Haus Grestenberg den begehrten Wanderpokal gewonnen. Der Preis für den besten Edelbrand ging nach Bad Hall (OÖ). Alois Eggendorfer überzeugte mit seinem Nagowitzbirnbrand die Jury. Er schaffte es damit, die „Große Goldene Eisenwurzen“ zum bereits dritten Mal zu erringen.

Die beiden Gesamtsieger erhielten im Rahmen des Sonntagberger Marktfestes am vorvergangenen Sonntag Eisenwurzen-Trophäen, die der Ybbsitzer Schmied Ernst Fahrngruber gestaltet hatte. Insgesamt wurden 99 Medaillen vergeben: 45 goldene, 25 silberne und 29 in Bronze. In einer eigenen Wertung wurden auch die besten Sonntagberger Edelbrenner gekürt.

„Schnäpse und Liköre sind eine ganz besondere Form der Veredelung von Lebensmitteln. Besonders freut uns, dass zur Jubiläumsausgabe viele Betriebe erstmals bei der Schnapsbrenner-Olympiade eingereicht haben“, betonte Eisenstraße-Obmann Werner Krammer. Der Prämierung der Spirituosen war die Verkostung der Schnäpse am 2. Juli unter der Leitung von Adi Adelsberger im Gasthof Lagler am Sonntagberg vorausgegangen. Dafür konnten Produzenten aus den Eisenstraße-Gemeinden in Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark Edelbrände und Liköre einreichen, deren Ausgangsfrucht in der Region heimisch ist. „Die Qualität war ausgezeichnet“, hielt Adelsberger fest.

