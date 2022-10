"Tage der Offenen Ateliers": Kunst erleben, wo sie entsteht

1.000 Künstlerinnen und Künstler sowie Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker in 350 Orten in Niederösterreich öffnen am Samstag, 15. Oktober, und Sonntag, 16. Oktober, im Rahmen der „Tage der Offenen Ateliers“, Europas größter Schau von bildender Kunst und Kunsthandwerk, ihre Ateliers und Werkstätten für Interessierte. Ob Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Film, Grafik, Schmuckdesign, Installationskunst oder Kunsthandwerk, in Hunderten künstlerischen Wirkungsstätten kann man sich bei freiem Eintritt inspirieren lassen, hinter die Kulissen schauen, mit den Kunstschaffenden ins Gespräch kommen, den Schaffensprozess beobachten und natürlich auch Kunstwerke erwerben.

Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer bieten zusätzlich Lesungen, musikalische Darbietungen oder auch kreative Workshops für Groß und Klein an.

„Diese außergewöhnliche Veranstaltung ermöglicht es den Künstlerinnen und Künstlern des Landes, ihrer Präsenz und der beeindruckenden Vielfalt ihres Schaffens Ausdruck zu verleihen. Die ‚NÖ Tage der Offenen Ateliers‘ leisten seit zwei Jahrzehnten einen großen Beitrag dafür, Kunst und Kultur für jede Niederösterreicherin und jeden Niederösterreicher erlebbar zu machen“, zeigt sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner begeistert.

