Neue Radbrücke in Gaflenz wurde eröffnet

Am Freitag, 2. Juni, wurde die Radwegbrücke am Eisenwurzenradweg R16 eröffnet. Mit 35 Metern Länge und 28 Tonnen Gewicht ist sie ein weiterer zentraler Baustein zum Lückenschluss der Radverbindung zwischen Niederösterreich und Oberösterreich.

Der Gaflenzer Bürgermeister Andreas Kaltenbrunner lud zur Eröffnung der Radbrücke Vertreter aus Politik und Wirtschaft sowie Gäste aus den Nachbargemeinden und natrülich die Gaflenzerinnen und Gaflenzer ein. Zahlreiche Menschen folgten der Einladung. Die oberösterreichische ÖVP-Landtagsabgeordnete Regina Aspalter, die in Vertretung von Landeshauptmann Thomas Stelzer gekommen war, gratulierte in ihrer Rede zum neuen Radweg und hob das Radfahren als umweltschonende und gesunde Fortbewegungsart hervor. Der oberösterreichische FPÖ-Landtagsabgeordnete Michael Gruber, der in Vertretung von Landesrat Günther Steinkellner teilnahm, betonte in seiner Rede die Wichtigkeit des Radwegeausbaus. Zahlreiche Bürgermeister aus dem Ennstal kamen der Einladung ebenfalls nach und demonstrierten damit, wie wichtig ein gemeinsamer Einsatz für überregionale Projekte ist. Nach den offiziellen Begrüßungsworten segnete Diakon Martin Rögner die Brücke. Eine Abordnung der Trachtenmusikkapelle Gaflenz begleitete das Fest musikalisch.

Foto: Fotoquelle Koessler

Viele nutzten die Möglichkeit, den neuen Teilabschnitt des Radweges bei der Eröffnung gleich zu befahren. Rainer Aichinger von E-Mobility stellte dafür verschiedenste E-Bikes zur Verfügung.

Ortschef Kaltenbrunner bedankte sich bei den Landtagsabgeordneten für die Mitfinanzierung des Projekts durch das Land Oberösterreich, speziell auch für die zusätzlichen Mittel für die Radwegbrücke aus dem Infrastrukturressort. Sein weiterer Dank galt allen Professionisten, die zum Gelingen der Brücke beigetragen haben. Kaltenbrunner würdigte die unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem Wegeerhaltungsverband Eisenwurzen, der Straßenmeisterei Weyer sowie den ÖBB.

Neues Wohngebiet bei „Dreher Säge“

Der letzte Abschnitt des Eisenwurzenradweges zwischen Gaflenz und Weyer im Bereich der ehemaligen „Dreher Säge“ soll nach Möglichkeit noch im Herbst 2023 in Angriff genommen werden. Auf diesem Gelände entstehen in den nächsten Jahren rund 30 Wohneinheiten. Der parallel geführte Radweg soll die Attraktivität dieses neuen Wohngebiets weiter erhöhen.