Messerscharfe Kufen aus Böhlerwerk

Nicht nur bei den Olympischen Winterspielen sind die besten Eisschnellläuferinnen und -läufer der Welt schnell unterwegs – zumeist auf messerscharfen Kufen aus Bimetall der Böhlerwerker Marke Bohlerstrip.

Die Kufen der Profi-Modelle für den Eiskunstlauf sowie die Speed-Disziplin auf Eis sind extremen Belastungen ausgesetzt: Die Spitzengeschwindigkeiten im Schnelllauf liegen bei 60 km/h, und bei den Sprüngen und Pirouetten der Eiskunstläuferinnen und -läufer wirken Kräfte wie im Zentrifugentraining für die Raumfahrt. Dazu kommt, dass die Kufen messerscharf sein müssen – und während der Wettkampfsaison deshalb bis zu viermal die Woche geschliffen werden.

Solche Dauerbelastungen verlangen dem Material viel Durchhaltevermögen ab. Das Bimetallband der voestalpine Precision Strip ist eigentlich für die Herstellung von Metallsägen gemacht, die ebenfalls harter Beanspruchung standhalten müssen. Damit sich die Sägezähne an Eisen und Co. nicht die Zähne ausbeißen, wird per Laser-Längsschweißverfahren ein extrem harter Schnellarbeitsstahldraht auf das Sägeblatt aus flexiblerem Federbandstahl aufgebracht. Die voestalpine Precision Strip gehört zu den Pionieren, die das Verfahren maßgeblich entwickelt haben.

Nachdem bereits vor einiger Zeit ein Eislaufschuh-Hersteller das Bimetall erstmals getestet hat, kaufen mittlerweile viele Produzenten den Stahl für ihre Kufen bei voestalpine Precision Strip ein.

