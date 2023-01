Waidhofner Eishalle feiert Jubiläum

Werbung

Im vergangenen November startete die Eishalle Waidhofen in ihre mittlerweile 30. Saison. Im Winter 1993 eröffnete der Kunsteislaufplatz am Standort Urltalstraße 3. Davor gab es am gleichen Ort bereits einen Natureislaufplatz, der von der Sportunion Waidhofen betreut wurde. Da aufgrund der Witterungsverhältnisse so kein regelmäßiger Betrieb gewährleistet werden konnte, entschied sich die Stadt Waidhofen schließlich zur Errichtung eines Kunsteislaufplatzes und begab sich auf die Suche nach einer Pächterin beziehungsweise einem Pächter.

Im Winter 1993 überreichte der damalige Bürgermeister Erich Vetter (rechts) Herbert Mairhofer (links) die Schlüssel zum neuen Kunsteislaufplatz. Foto: Eishalle Waidhofen

Von Beginn an wurde die Anlage als Familienbetrieb geführt, die ersten zwölf Jahre von den Familien Mairhofer und Weidenauer. Die letzten 18 Jahre führen Herbert und Christine Mairhofer den Betrieb nun alleine. Christine Mairhofer erinnert sich an die Anfangszeit der Eishalle: „Die ersten zwei Jahre hatten wir einen Freiplatz, dann hat man gesehen, dass das von der Witterung her überhaupt nicht geht und sich für die Errichtung einer Überdachung entschieden.“ Herbert Mairhofer ergänzt: „Seit der Saison 1995/1996 gibt es die Überdachung. Diese wurde dann ständig erweitert, mit Seitenwänden, mit einer Rückwand. Mittlerweile sind wir fast geschlossen, aber gelten noch als teiloffen. Dadurch konnten wir auch während der Pandemie geöffnet haben.“

Die Eishalle Waidhofen versteht sich ausdrücklich als familien- und kinderfreundlicher Eislaufplatz. „Unser Schwerpunkt ist Familieneislaufen mit kleinen Kindern. Wir haben auch viele Eislaufhilfen für die Kleinen und versuchen eben, die Kinder schon ab drei, dreieinhalb Jahren aufs Eis zu bringen“, erzählt Herbert Mairhofer.

Ihm ist es ein besonderes Anliegen, dass alle Familienmitglieder eine schöne Zeit am Eis erleben können, wie er erklärt: „Bei uns darf die ganze Familie aufs Eis, auch mit Kinderwagen. Das ist unsere Stärke: Wenn die ganze Familie kommt, muss niemand alleine bleiben. Es gibt nichts Blöderes, als wenn zum Beispiel die Mama mit dem Kinderwagen he raußen steht und der Papa mit den Kleinen am Eis ist. So sind alle am Eis und das ist eigentlich das, was es ausmacht.“

Ein Platz für Eissport, Schulen und Familien

Neben Kindern und Familien ist die Eishalle aber ebenfalls ein Anziehungspunkt für Jugendliche. Jeden Samstagabend während der Saison gibt es von 18 bis 21 Uhr Eisdisco. „Das ist mittlerweile ein Fixpunkt für die Jugendlichen, auch aus der ganzen Umgebung“, weiß Christine Mairhofer. „Die kommen mit dem Zug aus Amstetten, mit dem Bus aus Seiten-stetten. Das ist wirklich eine schöne Sache!“

Auch für die lokalen Eissportvereine ist die Eishalle Waidhofen unverzichtbar. So mietet jeden Freitagabend ein Hockeyverein den Platz für ein Training, während der Eiskunstlaufverein Union Waidhofen regelmäßig Eistanz- und Eiskunstlaufkurse anbietet. Und auch der Stocksport findet ein Zuhause in der Eishalle, wie Christine Mairhofer erzählt: „Am Dienstag gibt es immer Eisstockschießen-Training, da kommen die Vereine aus der Umgebung. Das Birnstockschießen wird bei uns ebenfalls immer beliebter. Auch Firmen mieten sich da oft für Betriebsfeiern ein.“

Für die Waidhofner Schulen ist der witterungssichere Eislaufplatz eine gern genutzte Option im Sportunterricht, aber auch Schülerinnen und Schüler aus dem weiteren Umkreis kommen zum Eislaufen nach Waidhofen. „Von Hollenstein bis Weyer, Kleinreifling, Großraming oder Seitenstetten bringen alle Schulen ihre Schülerinnen und Schüler zu uns in die Eishalle“, berichtet Christine Mairhofer.

Auch nach 30 Jahren bereitet die Arbeit in der Eishalle Herbert und Christine Mairhofer immer noch große Freude. „Wir machen es nach wie vor total gerne“, erzählt Christine Mairhofer begeistert. „Wenn man sieht, wie die Kleinen anfangen und Fortschritte machen. Ich habe auch nach 30 Jahren noch nicht genug von dem Ganzen!“

