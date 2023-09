Sechs neue E-Ladesäulen in Waidhofen an der Ybbs

Um eine Verkehrswende zu erreichen, setzte die Stadt Waidhofen auf den Ausbau der Elektro-Mobilität. Seit Kurzem sind sechs neue E-Ladesäulen beim Kraftwerk der Energiegesellschaft Waidhofen (EGW) Unter der Leithen in Betrieb. Zur Einführung gibt es hier am Dienstag, 19. September, gratis Strom für alle Elektroautofahrerinnen und -fahrer.

Die E-Mobilität leiste einen entscheidenden Beitrag für ein nachhaltiges umweltfreundliches Verkehrssystem, heißt es in einer Aussendung der Stadt. „Der Elektromobilität gehört die Zukunft“, ist auch Bürgermeister Werner Krammer überzeugt. „Große technische Fortschritte machen die Fahrzeuge für Nutzerinnen und Nutzer immer attraktiver. Wir wollen hier als Stadt mit entsprechender Infrastruktur die richtigen Weichen für die Zukunft stellen.“

Die neuen Ladesäulen haben eine Leistung von fünf mal elf und ein mal 22 kW und sind roamingfähig im Netz der EVN. Alle EVN-Stromtankkartenbesitzerinnen und -besitzer können zu denselben Tarifen wie zum Beispiel am Graben laden. Mittlerweile sind alle Ortsteile in Waidhofen mit E-Tankstellen ausgestattet. Innerstädtisch gibt es Ladesäulen am Kinoparkplatz, am Graben, beim Tunnelportal des Buchenbergtunnels, am Zentrumsparkplatz Pfarrgarten sowie beim Hotel Schloss an der Eisenstraße. E-Fahrräder können direkt vor dem Infobüro der Ybbstaler Alpen im Schloss Rothschild aufgeladen werden.