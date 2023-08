Grenzübergreifendes Ferienprojekt in Ybbsitz

Alexandra Barbalat, Dozentin für moderne Schmuckkunst am Institut für Bildende Kunst in Kiew, leitete Jugendliche aus der Ukraine und Ybbsitz vergangene Woche an, mit ihr an einem Werkstück aus Email zu arbeiten.

Für Bürgermeister Gerhard Lueger war es ein Herzenswunsch, dieses Projekt zu ermöglichen und zu finanzieren. „Die Situation in der Ukraine ist fürchterlich. Wir freuen uns, den Jugendlichen ein paar schöne Tage in Ruhen und Frieden zu ermöglichen. Außerdem hat Ybbsitz durch die Firma Riess, die Email industriell fertigt, einen besonderen Bezug zur Arbeit des Emaillierens“, meint Lueger.

Das Kunstwerk wurde mit derselben Emailtechnik angefertigt, mit der auch bei der Firma Riess gearbeitet wird. Allerdings hat Barbalat in der Covid-Zeit eine Möglichkeit entwickelt, damit im Freien zu arbeiten. „Dies ist einzigartig in Europa“, meint die Künstlerin.

Für die Kinder war es nicht nur eine Möglichkeit, die Arbeitsschritte des Emaillierens zu erlernen, sondern auch ihre Englischkenntnisse zu verbessern und internationale Freundschaften zu entwickeln.

„Es war cool, an dem Kunstwerk mitzuarbeiten. Ich habe viel Neues gelernt und auf Englisch zu kommunizieren war sehr spannend. Was mir sehr leidtut, ist, dass die Jugendlichen nun wieder zurück in Kriegsgebiete reisen müssen“, erzählt Akira Aigenbauer aus Ybbsitz, die an dem Workshop teilgenommen hat.

Elsa Riegler und Alexandra Barbalat verbindet eine langjährige Freundschaft. Foto: NÖN, Aigenbauer

Dass Freundschaft keine Grenzen kennt, beweist Elsa Riegler, die im Zuge des Schmiedefests Ferraculum 2009 zufällig drei ukrainische Schmiede im Zug kennengelernt hat. Seitdem beherbergte sie 21 Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine bei sich. Barbalat, die, wenn es die politische Lage zulässt, zur Schmiedeweihnacht und zum Ferraculum nach Ybbsitz kommt, ist eine gute Freundin von Riegler geworden. „Ich hoffe, zu Weihnachten wieder kommen zu können“, meint sie.

Das Kunstwerk trägt den Namen „Stern des Hephaistos“. In der griechischen Mythologie ist Hephaistos der Gott des Feuers und der Schmiede. Auf dem Emailbild sind die vier Jahreszeiten anhand von Ybbsitzer Bauwerken dargestellt und es kann im Rathaus besichtigt werden.