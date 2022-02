Sporthalle Waidhofen/Ybbs fast fertig

Schon bald ist die Generalsanierung der Sporthalle abgeschlossen. Nach knapp zwölf Monaten Bauzeit laufen nun die letzten Arbeiten. In den Semesterferien erfolgt die Endreinigung, danach soll der Betrieb langsam starten.

„Wir werden in der Woche nach den Ferien die Lehrerinnen und Lehrer auf Geräte und Technik einschulen. Danach kann es mit dem Vollbetrieb losgehen“, erklärt Herwig Wolloner von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG).

Die Halle wurde auf 9,50 Meter aufgestockt und mit einem neuen fuß- und gelenksschonenden Boden versehen. Grundsätzlich bleibt die Einteilung der Halle wie bisher bestehen. Durch automatische Trennvorhänge kann die große Halle in drei Norm-Schulturnhallen (ca. 15 x 27 m) mit entsprechender Geräteausrüstung geteilt werden.

Gleichmäßiges, streifenfreies Tageslicht wird durch großzügige Dachlichtbänder, welche man bei direkter Sonneneinstrahlung innen individuell mit Horizontalmarkisen dämpfen kann, der Sportfläche zugeführt. Für die Abend- und Nachtstunden steht eine dimmbare LED-Beleuchtung zur Verfügung, darüber hinaus wurde auch eine Beschallungsanlage installiert. Die Garderoben, der Sanitär- sowie der Buffetbereich wurden komplett saniert und neu gestaltet.

Bei der Sanierung wurde besonders auf hohe ökologische Standards geachtet. So konnten zum Beispiel Hanf-Fassadenplatten zur Wärmedämmung eingesetzt und die Akustikdämmung unter der Birkensperrholzverkleidung in der Halle mit Schafwolle realisiert werden.

Im Außenbereich der Sporthalle lag der Fokus auf Nachhaltigkeit, etwa in Form einer extensiven Begrünung der Seitendächer sowie durch den Einsatz eines intelligenten Regenwassermanagements. Die Freiflächen sollen im Frühjahr fertiggestellt werden.

„Ich freue mich über diese zweckmäßige sowie attraktive neue Halle für unseren Schul- und Vereinssport. Was hier gemacht wurde, kann sich in jeder Beziehung sehen lassen“, sagte Bürgermeister Werner Krammer, der sich bei einem Lokalaugenschein kürzlich vom Fortschritt der abschließenden Arbeiten an der Sporthalle überzeugte.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden