Lang war die Verschnaufpause nicht, die sich der 17-jährige Musiker Markus Popp nach seinem letzten Album gönnte. Bereits zwei Wochen, nachdem der Jugendliche sein Album „Es ist nicht leicht“ in Eigenproduktion herausbrachte, schrieb er den Song „sag mir dass ich gut bin“, der nun am 22. Februar als Single veröffentlicht wurde.

Genretechnisch bewegt sich der neue Song, der weltweit auf allen Musik-Streaming-Plattformen angehört werden kann, in eine andere Richtung als Markus Popps bisherige Songs: Während sich seine bisherigen Singles und auch sein Album am besten in die Genres Pop bzw. R & B einordnen lassen, bewegt sich der 17-Jährige mit „sag mir dass ich gut bin“ eher in eine Dance/House-Richtung.

„Anfangs stand ich dem Beat selbst etwas skeptisch gegenüber, weil er etwas ganz Neues ist. Mittlerweile liebe ich ihn aber – ‚sag mir dass ich gut bin‘ ist ein Song, bei dem auch ich persönlich nicht sitzen bleiben kann“, erzählt der Musiker, der zur Zeit in Böhlerwerk wohnt, für Shootings und Aufnahmen aber auch viel Zeit in Wien und Deutschland verbringt.

Produziert hat er den Song während seines dreimonatigen Aufenthalts in Tirol mitten in den Bergen. Die Vocals wurden dann wieder in seinem Stammstudio, dem „Sundayhill-Studio“ in Sonntagberg, aufgenommen und von Markus selbst bearbeitet. Bei den Fotoaufnahmen für das CD-Cover arbeitete der Böhlerwerker wieder mit dem Waidhofner Fotografen Dominik Stixenberger zusammen. „Das ist für mich immer ein ziemliches Vergnügen, da er es schafft, seine eigenen Ideen einzubringen und dabei doch genau meine Erwartungen zu treffen“, erzählt der Musiker. „Mit dem Coverfoto habe ich dieses Mal einiges gewagt – ich zeige wesentlich mehr Haut als auf den vorherigen Fotos. Ich habe versucht, die düstere und doch energetisierende Stimmung des Songs einzufangen.“

Und kaum ist die neue Single erschienen, arbeitet Markus bereits wieder an neuen Songs. „Auch die nächsten Singles werden für mich wieder ein Sprung ins kalte Wasser und gehen genretechnisch auseinander – wobei genau das das Spannende für mich ist“, meint Markus. „Ich möchte meine Musik so vielseitig wie mich selbst gestalten.“