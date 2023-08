Mit Solarenergie in die Zukunft

Gedanken über Energiekosten und Nachhaltigkeit hat man sich auch bei der Pfadfindergruppe Kematen-Gleiß gemacht. Am Dach des Pfadfinderheims wurde eine PV-Anlage installiert, die in den nächsten Monaten in Betrieb gehen soll.

Als während der Pandemie die Einnahmen durch Veranstaltungen wegfielen und die Energiekosten durch die Decke gingen, hatten einige engagierte Vereinsmitglieder die Idee, eine PV-Anlage zu installieren, wie Obfrau Sonja Pöchhacker berichtet. „Wir wollen nicht nur unser Heim erhalten, sondern auch in Zukunft die Mitgliedsbeiträge möglichst niedrig halten“, meint Pöchhacker.

Die PV-Anlage soll in Zukunft den Eigenverbrauch des Pfadfinderheims decken. Finanziert wird die Errichtung der Anlage durch öffentliche Unterstützung und Sponsoring, man ist auch noch auf der Suche nach weiteren Unternehmen, welche die PV-Anlage unterstützen möchten.